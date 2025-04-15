Вайнштейн повернувся до в'язниці після короткого перебування в лікарні, де його могли лікувати як VIP-персону

Харві Вайнштейн повернувся до в'язниці після 10-денного перебування в лікарні для лікування пневмонії, проблем із серцем та інших медичних проблем, таких як діабет. За твердженням ЗМІ, він лікувався в окремій палаті з покращеними умовами.