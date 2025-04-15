У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.
Гелікоптер, який розбився в річці Гудзон, не мав самописців та відеокамер, що ускладнює розслідування. Він здійснив сім екскурсійних польотів перед катастрофою.
В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.
Дональд Трамп розмістив у соцмережах зображення, створені ШІ, де він зображений з короною на голові.
Позивачка відмовилася від звинувачень у зґвалтуванні проти Jay-Z та Шона Комбса, які нібито сталися у 2000 році. Jay-Z назвав звинувачення вигаданими, а його адвокати вказали на численні невідповідності в історії.
Адвокат Джастіна Балдоні заявив про значні фінансові та емоційні втрати клієнта через судову тяганину з Блейк Лайвлі. Балдоні втратив три проєкти, включаючи екранізацію Pac-Man.
Дональд Трамп оголосив про повне помилування Росса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Silk Road. Ульбріхт відбував довічне ув'язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на суму понад 200 млн доларів.
Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.
У Пенсільванії затримали 26-річного Луїджі Манджоне, підозрюваного у вбивстві гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. При затриманому знайшли зброю, маску та "маніфест" проти корпоративної Америки.
У Нью-Йорку розшукують підозрюваного у вбивстві 50-річного гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. На знайдених гільзах виявлено загадкові слова, пов'язані з медичним страхуванням.
Браяна Томпсона, CEO UnitedHealthcare, смертельно поранили в груди в центрі Манхеттена під час щорічної конференції інвесторів. Нападник кілька разів вистрілив у директора з близької відстані та втік.
Банан, куплений у вуличного торговця за 35 центів, став частиною арт-інсталяції "Комедіант" і був проданий на аукціоні Sotheby's за $6,2 млн. Продавець фруктів був шокований, дізнавшись про це через кілька днів.
Суд США відхилив клопотання репера Diddy про звільнення під заставу у розмірі 50 мільйонів доларів. Він залишиться у в'язниці Брукліна до суду 5 травня 2025 року через ризик тиску на свідків та докази насильства.
Суддя Хуан Мерчан переніс винесення вироку Дональду Трампу на невизначений термін. Адвокати Трампа отримали час до 2 грудня для обґрунтування запиту про закриття справи.
У Нью-Йорку з початку наступного року запровадять плату $9 за в'їзд на Мангеттен. Це рішення схвалено на федеральному рівні для зменшення заторів та покращення якості повітря.
З 5 січня у Мангеттені запровадять плату за в'їзд, яка до 2028 року зросте. Кошти спрямують на поліпшення громадського транспорту та метро на суму $15 млрд.
У сховищі бібліотеки Моргана в Нью-Йорку виявили невідомий музичний твір Фредеріка Шопена, датований 1830-1835 роками. Після детального дослідження експерти підтвердили автентичність рукопису, а піаніст Ленг Ленг вже записав вальс.
Культовий нью-йоркський режисер Пол Морріссі помер у віці 86 років на Мангеттені. Він був відомий співпрацею з Енді Ворголом та створенням андеграундних фільмів, що зображували маргінальне життя 1960-70-х років.
Суд постановив утримувати репера Шона Комбза (Diddy) без права застави до суду у справі про торгівлю людьми. Адвокат планує оскаржити рішення, а прокурори побоюються, що Комбз може перешкоджати справі.
64-річний бізнесмен Майкл Клайн, співзасновник сервісу продажу квитків Fandango, загинув після падіння з 20 поверху готелю на Манхеттені. Його бізнес зазнав труднощів під час пандемії, коли кінотеатри були закриті.
Двоє людей загинули і ще семеро отримали поранення, коли п'яний водій наїхав на пішоходів у парку на Мангеттені під час святкування Дня Незалежності.
Зворушлива добірка з 5 романтичних фільмів з неймовірними історіями кохання, професійною акторською майстерністю та поєднанням комедій, драм та мюзиклів, якими можна насолодитися у вихідні.
Манхеттенський суд присяжних визнав колишнього президента Дональда Трампа винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, що зробило його першим колишнім президентом, засудженим за тяжкі злочини.
Колишній президент США Дональд Трамп не буде виступати в якості свідка на своєму історичному кримінальному процесі в Нью-Йорку, пов'язаному з виплатами, виробленими порноактрисі Стормі Деніелс в 2016 році.
Актор Стів Бушемі отримав удар по обличчю під час випадкового акту насильства на вулиці на Мангеттені, Нью-Йорк, в результаті чого у нього залишилися синці, набряк і кровотеча, але він почувається добре.
Харві Вайнштейн повернувся до в'язниці після 10-денного перебування в лікарні для лікування пневмонії, проблем із серцем та інших медичних проблем, таких як діабет. За твердженням ЗМІ, він лікувався в окремій палаті з покращеними умовами.
Чотири синагоги на Мангеттені, Нью-Йорк, отримали в суботу погрози про замінування. Проте міський чиновник Марк Д. Левін підкреслив, що жодна з цих погроз не була визнана департаментом поліції Нью-Йорка достовірною.
Чоловік підпалив себе, розкидаючи листівки в парку біля будівлі суду, де проходить судовий процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом.
Колишній президент США Дональд Трамп постає перед судом в історичній кримінальній справі про виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих, йому загрожує потенційне засудження як злочинцю напередодні президентських виборів 2024 року.
Третя спроба колишнього президента США Дональда Трампа відкласти судовий процес у справі про хабарництво порноактриси Стормі Деніелс провалилася, і судовий розгляд розпочнеться 15 квітня в Нью-Йорку.