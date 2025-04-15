$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 704 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26866 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 157399 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136721 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139729 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135158 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135100 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196524 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77614 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164685 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46378 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59170 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64809 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55567 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 36555 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15941 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25723 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56266 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65469 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 157379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8176 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13376 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15263 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110906 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112453 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Мангеттен

Новини по темi

Гарві Вайнштейн знову постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у зґвалтуванні

У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.

Новини Світу • 13 квітня, 17:08 • 3908 перегляди

Аварія гелікоптера в Нью-Йорку: вертоліт не мав бортових самописців та відеокамер

Гелікоптер, який розбився в річці Гудзон, не мав самописців та відеокамер, що ускладнює розслідування. Він здійснив сім екскурсійних польотів перед катастрофою.

Новини Світу • 13 квітня, 10:32 • 5378 перегляди

Орендна плата в Нью-Йорку стрімко зростає на тлі мит Трампа: ціни на житло підскочили в середньому на 10%

В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.

Новини Світу • 10 квітня, 13:23 • 9164 перегляди

У Білому домі коронували Трампа

Дональд Трамп розмістив у соцмережах зображення, створені ШІ, де він зображений з короною на голові.

Новини Світу • 19 лютого, 23:27 • 26058 перегляди

Обвинувачка відмовилася від позову про зґвалтування проти Jay-Z та Шона Комбса

Позивачка відмовилася від звинувачень у зґвалтуванні проти Jay-Z та Шона Комбса, які нібито сталися у 2000 році. Jay-Z назвав звинувачення вигаданими, а його адвокати вказали на численні невідповідності в історії.

Новини Світу • 15 лютого, 14:58 • 22782 перегляди

Джастін Балдоні емоційно та фінансово спустошений через судову тяганину з Блейк Лайвлі

Адвокат Джастіна Балдоні заявив про значні фінансові та емоційні втрати клієнта через судову тяганину з Блейк Лайвлі. Балдоні втратив три проєкти, включаючи екранізацію Pac-Man.

УНН Lite • 4 лютого, 10:14 • 117518 перегляди

Трамп помилував засновника сайту з продажу наркотиків, який відбував довічне

Дональд Трамп оголосив про повне помилування Росса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Silk Road. Ульбріхт відбував довічне ув'язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на суму понад 200 млн доларів.

Новини Світу • 22 січня, 04:37 • 66747 перегляди

За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.

Новини Світу • 3 січня, 23:57 • 27349 перегляди

У США затримали підозрюваного у вбивстві гендиректора компанії медичного страхування - ЗМІ

У Пенсільванії затримали 26-річного Луїджі Манджоне, підозрюваного у вбивстві гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. При затриманому знайшли зброю, маску та "маніфест" проти корпоративної Америки.

Новини Світу • 9 грудня, 21:54 • 16087 перегляди

Поліція продовжує пошуки вбивці генерального директора UnitedHealthcare: що відомо

У Нью-Йорку розшукують підозрюваного у вбивстві 50-річного гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. На знайдених гільзах виявлено загадкові слова, пов'язані з медичним страхуванням.

Новини Світу • 6 грудня, 09:59 • 16788 перегляди

В центрі Манхеттена застрелили генерального директора однієї з найбільших в США компанії з медичного страхування

Браяна Томпсона, CEO UnitedHealthcare, смертельно поранили в груди в центрі Манхеттена під час щорічної конференції інвесторів. Нападник кілька разів вистрілив у директора з близької відстані та втік.

Новини Світу • 4 грудня, 16:37 • 19925 перегляди

Продавець банана за 35 центів дізнався про його перепродаж за $6,2 млн на аукціоні

Банан, куплений у вуличного торговця за 35 центів, став частиною арт-інсталяції "Комедіант" і був проданий на аукціоні Sotheby's за $6,2 млн. Продавець фруктів був шокований, дізнавшись про це через кілька днів.

Новини Світу • 29 листопада, 09:23 • 103513 перегляди

Обвинувачений у торгівлі людьми репер Diddy, програв справу про звільнення під заставу

Суд США відхилив клопотання репера Diddy про звільнення під заставу у розмірі 50 мільйонів доларів. Він залишиться у в'язниці Брукліна до суду 5 травня 2025 року через ризик тиску на свідків та докази насильства.

Новини Світу • 28 листопада, 00:30 • 17321 перегляди

Суд відклав вирок Трампу у справі про гроші за мовчання: що відбувається

Суддя Хуан Мерчан переніс винесення вироку Дональду Трампу на невизначений термін. Адвокати Трампа отримали час до 2 грудня для обґрунтування запиту про закриття справи.

Новини Світу • 23 листопада, 09:25 • 19058 перегляди

У Нью-Йорку запроваджують плату за в’їзд на Мангеттен на автомобілі

У Нью-Йорку з початку наступного року запровадять плату $9 за в'їзд на Мангеттен. Це рішення схвалено на федеральному рівні для зменшення заторів та покращення якості повітря.

Економіка • 22 листопада, 23:09 • 42879 перегляди

Нью-Йорк вводить плату за в'їзд до Мангеттена у розмірі $9

З 5 січня у Мангеттені запровадять плату за в'їзд, яка до 2028 року зросте. Кошти спрямують на поліпшення громадського транспорту та метро на суму $15 млрд.

Новини Світу • 15 листопада, 05:30 • 17831 перегляди

У бібліотеці Нью-Йорка випадково знайшли невідомий вальс Шопена

У сховищі бібліотеки Моргана в Нью-Йорку виявили невідомий музичний твір Фредеріка Шопена, датований 1830-1835 роками. Після детального дослідження експерти підтвердили автентичність рукопису, а піаніст Ленг Ленг вже записав вальс.

Культура • 29 жовтня, 13:20 • 101079 перегляди

Пол Морріссі, культовий кінорежисер і кінематографіст Енді Воргола, помер у віці 86 років

Культовий нью-йоркський режисер Пол Морріссі помер у віці 86 років на Мангеттені. Він був відомий співпрацею з Енді Ворголом та створенням андеграундних фільмів, що зображували маргінальне життя 1960-70-х років.

Культура • 29 жовтня, 08:25 • 15597 перегляди

Арештованого за секс-торгівлю репера Diddy залишать під вартою без права внесення застави

Суд постановив утримувати репера Шона Комбза (Diddy) без права застави до суду у справі про торгівлю людьми. Адвокат планує оскаржити рішення, а прокурори побоюються, що Комбз може перешкоджати справі.

Новини Світу • 19 вересня, 03:20 • 17404 перегляди

З вікна готелю на Манхеттені викинувся засновник квиткового сервісу Fandango Майкл Клайн

64-річний бізнесмен Майкл Клайн, співзасновник сервісу продажу квитків Fandango, загинув після падіння з 20 поверху готелю на Манхеттені. Його бізнес зазнав труднощів під час пандемії, коли кінотеатри були закриті.

Новини Світу • 18 липня, 09:44 • 14902 перегляди

Під час святкування Дня незалежності США у парку водій наїхав на пішоходів: двоє загиблих, семеро поранених

Двоє людей загинули і ще семеро отримали поранення, коли п'яний водій наїхав на пішоходів у парку на Мангеттені під час святкування Дня Незалежності.

Новини Світу • 5 липня, 05:55 • 15284 перегляди

5 романтичних фільмів про кохання, які точно сподобаються: що подивитись у вихідні

Зворушлива добірка з 5 романтичних фільмів з неймовірними історіями кохання, професійною акторською майстерністю та поєднанням комедій, драм та мюзиклів, якими можна насолодитися у вихідні.

Суспільство • 21 червня, 17:47 • 108388 перегляди

Історичний вердикт: Суд присяжних засудив Трампа за всі 34 злочини

Манхеттенський суд присяжних визнав колишнього президента Дональда Трампа винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, що зробило його першим колишнім президентом, засудженим за тяжкі злочини.

Новини Світу • 31 травня, 03:15 • 32152 перегляди

Дональд Трамп не буде давати свідчення у справі про "чорну бухгалтерію"

Колишній президент США Дональд Трамп не буде виступати в якості свідка на своєму історичному кримінальному процесі в Нью-Йорку, пов'язаному з виплатами, виробленими порноактрисі Стормі Деніелс в 2016 році.

Новини Світу • 22 травня, 07:04 • 42992 перегляди

Актор Стів Бушемі зазнав нападу в Нью-Йорку

Актор Стів Бушемі отримав удар по обличчю під час випадкового акту насильства на вулиці на Мангеттені, Нью-Йорк, в результаті чого у нього залишилися синці, набряк і кровотеча, але він почувається добре.

Новини Світу • 13 травня, 06:18 • 115353 перегляди

Вайнштейн повернувся до в'язниці після короткого перебування в лікарні, де його могли лікувати як VIP-персону

Харві Вайнштейн повернувся до в'язниці після 10-денного перебування в лікарні для лікування пневмонії, проблем із серцем та інших медичних проблем, таких як діабет. За твердженням ЗМІ, він лікувався в окремій палаті з покращеними умовами.

Новини Світу • 8 травня, 10:01 • 15165 перегляди

Погрози вибуху в синагогах Нью-Йорка: Міський чиновник наголосив на їх недостовірності

Чотири синагоги на Мангеттені, Нью-Йорк, отримали в суботу погрози про замінування. Проте міський чиновник Марк Д. Левін підкреслив, що жодна з цих погроз не була визнана департаментом поліції Нью-Йорка достовірною.

Кримінал та НП • 5 травня, 02:16 • 24800 перегляди

У США чоловік підпалив себе біля будівлі суду, де триває процес над Трмпом

Чоловік підпалив себе, розкидаючи листівки в парку біля будівлі суду, де проходить судовий процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Новини Світу • 19 квітня, 19:05 • 28393 перегляди

У суді Нью-Йорка сьогодні розпочинається історичний кримінальний процес над Трампом

Колишній президент США Дональд Трамп постає перед судом в історичній кримінальній справі про виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих, йому загрожує потенційне засудження як злочинцю напередодні президентських виборів 2024 року.

Новини Світу • 15 квітня, 13:14 • 21937 перегляди

Третя спроба Трампа відкласти судовий процес у справі про приховування грошей провалилася

Третя спроба колишнього президента США Дональда Трампа відкласти судовий процес у справі про хабарництво порноактриси Стормі Деніелс провалилася, і судовий розгляд розпочнеться 15 квітня в Нью-Йорку.

Новини Світу • 11 квітня, 11:19 • 24553 перегляди