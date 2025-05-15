$12 мільйонів за добу: королева нерухомості Барбара Коркоран за 24 години знайшла покупця на свій пентхаус "Палац у небі"

76-річна бізнесвумен і зірка шоу Shark Tank Барбара Коркоран минулого тижня оголосила про продаж свого розкішного дуплекс-пентхауса в Нью-Йорку за 12 мільйонів доларів. І вже протягом 24 годин після оголошення апартаменти знайшли нового власника. Про це повідомляє УНН із посиланням на Entrepreneur.

Деталі

Як повідомляється у звіті Olshan Luxury Market Report, елітна нерухомість за адресою 1158 Fifth Avenue викликала інтерес одразу кількох покупців, що спричинило торги. У результаті квартиру продали за суму, вищу за заявлену. Хто став новим власником і яку саме ціну було сплачено, поки не розголошують — деталі обіцяють оприлюднити після завершення угоди.

Продаж пентхауса став одним із 36 укладених на Манхеттені минулого тижня контрактів на суму понад $4 мільйони.

Нерухомість завжди викликає емоції, але я не думала, що мені буде так важко прощатися з цим чарівним "палацом у небі". Я лише сподіваюся, що новий власник любитиме його так само як і я — написала Коркоран в Instagram.

До речі, як зазначає видання, об’єкт було виставлено на продаж через The Corcoran Group - агентство нерухомості, яке Барбара заснувала у 1973 році та продала у 2001-му за $66 мільйонів.

Детальніше про пентхаус

Площа кооперативної квартири становить 425 кв. м. У ній - 11 кімнат, зокрема 4 спальні, 4 повноцінні ванні кімнати та ще дві додаткові. Щомісячна плата за обслуговування житла - майже $11 700.

Історія покупки пентхауса теж особлива. Уперше Коркоран побачила його ще в 1992 році. Її захопив краєвид із тераси на Центральний парк, і вона попросила власника повідомити, якщо той колись вирішить продавати житло. Минуло понад 20 років, перш ніж у 2015 році їй нарешті подзвонили. Барбара купила квартиру за $10 мільйонів і вклала ще $2 мільйони у ремонт, створивши простір своєї мрії — з бібліотекою, каміном, кухнею біля тераси та кімнатою для дворецького.

Причина продажу

Причина продажу - практична. Барбара і її чоловік, 80-річний Білл Хіґґінс, вирішили переїхати у квартиру без сходів, щоб полегшити повсякденне життя. Вони вже знайшли нове одноповерхове житло в тому ж районі — Карнегі-Гілл.

Додамо

Барбара Коркоран – королева нерухомості Нью-Йорка.

У 1973 році бойфренд позичив їй $1000 на відкриття агентства "Коркоран Груп", зажадавши частку 51%. Через сім років він втік із секретаркою, залишивши Барбарі повний контроль над компанією.

Її справа мала успіх: у 2001 році вона продала свій бізнес за $66 млн і тепер є консультантом з питань нерухомості на CNBC і учасницею шоу Shark Tank.

Коркоран повідомляла, що щороку інвестує понад мільйон доларів у стартапи з Shark Tank, а також розповідала, що заробляє близько $300 тисяч на рік за участь у шоу та близько $4,5 мільйона щорічно на своїх інвестиціях у цінні папери та інші активи.

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