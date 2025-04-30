Пентхауси вартістю 20 мільйонів доларів: фірма Трампа будує 80-поверхову вежі у Дубаї та запускає проєкт у Катарі
Київ • УНН
За проект елітної нерухомості Trump Organization вартістю мільярд доларів прийматимуться криптовалютні платежі
Колосальний проєкт, що зараз знаходиться на стадії розробки, прийматиме криптовалюти для купівлі нерухомості.
Передає УНН із посиланням на Bloomberg.
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Будівельна компанія Трампа нагадала про себе завдяки новому футуристичному проєкту нерухомості.
За кілька тижнів до візиту президента США в Перську затоку, Trump Organization запускає будівництво 80-поверхової вежі в Дубаї. Будівля включатиме ультрарозкішні апартаменти, такі як пентхауси, вартістю 20 мільйонів доларів. Проєкт буде розміщено на головній автомагістралі міста, з видом на найвищу вежу світу.
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Нове будівництво включатиме готель, брендовані будинки, клуб лише для членів клубу та пентхауси з відкритими басейнами, йдеться у заяві компаній. Очікується, що його завершення займе кілька років.
Трамп-тауер включатиме 126 готельних номерів та 446 апартаментів, за ціною від 4 до 5 мільйонів дирхамів (1,1–1,4 мільйона доларів). Пентхауси коштуватимуть близько 74 мільйонів дирхамів. Загальна вартість проєкту становить 1 мільярд доларів. Покупцям буде дозволено здійснювати платежі криптовалютами.
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Також Bloomberg пише, що фірма Трампа готується до нового проєкту нерухомості в Катарі. Головний виконавчий директор Dar Global Зіяд Ель Чаар заявив, що компанія також має намір представити новий проект нерухомості разом з Trump Organization.
Оголошення з'явилися напередодні поїздки президента Дональда Трампа до Перської затоки, де він планує відвідати Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, частиною яких є Дубай.
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