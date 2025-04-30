Пентхаусы стоимостью 20 миллионов долларов: фирма Трампа строит 80-этажную башню в Дубае и запускает проект в Катаре
Киев • УНН
За проект элитной недвижимости Trump Organization стоимостью миллиард долларов будут приниматься криптовалютные платежи
Колоссальный проект, который сейчас находится на стадии разработки, будет принимать криптовалюты для покупки недвижимости.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Строительная компания Трампа напомнила о себе благодаря новому футуристическому проекту недвижимости.
За несколько недель до визита президента США в Персидский залив, Trump Organization запускает строительство 80-этажной башни в Дубае. Здание будет включать ультра-роскошные апартаменты, такие как пентхаусы, стоимостью 20 миллионов долларов. Проект будет размещен на главной автомагистрали города, с видом на самую высокую башню мира.
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Новое строительство будет включать отель, брендированные дома, клуб только для членов клуба и пентхаусы с открытыми бассейнами, говорится в заявлении компаний. Ожидается, что его завершение займет несколько лет.
Трамп-тауэр будет включать 126 гостиничных номеров и 446 апартаментов, по цене от 4 до 5 миллионов дирхамов (1,1–1,4 миллиона долларов). Пентхаусы будут стоить около 74 миллионов дирхамов. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов. Покупателям будет разрешено осуществлять платежи криптовалютами.
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Также Bloomberg пишет, что фирма Трампа готовится к новому проекту недвижимости в Катаре. Главный исполнительный директор Dar Global Зияд Эль Чаар заявил, что компания также намерена представить новый проект недвижимости вместе с Trump Organization.
Объявления появились в преддверии поездки президента Дональда Трампа в Персидский залив, где он планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, частью которых является Дубай.
Напомним
В Индии расширяется проект Trump Towers. В Гургаоне возведут вторую 51-этажную башню Trump Residences Gurgaon на 298 квартир, что принесет 35 млрд рупий дохода.
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