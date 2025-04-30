Пентхаусы стоимостью 20 миллионов долларов: фирма Трампа строит 80-этажную башню в Дубае и запускает проект в Катаре

Колоссальный проект, который сейчас находится на стадии разработки, будет принимать криптовалюты для покупки недвижимости.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Строительная компания Трампа напомнила о себе благодаря новому футуристическому проекту недвижимости.

За несколько недель до визита президента США в Персидский залив, Trump Organization запускает строительство 80-этажной башни в Дубае. Здание будет включать ультра-роскошные апартаменты, такие как пентхаусы, стоимостью 20 миллионов долларов. Проект будет размещен на главной автомагистрали города, с видом на самую высокую башню мира.

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Новое строительство будет включать отель, брендированные дома, клуб только для членов клуба и пентхаусы с открытыми бассейнами, говорится в заявлении компаний. Ожидается, что его завершение займет несколько лет.

Трамп-тауэр будет включать 126 гостиничных номеров и 446 апартаментов, по цене от 4 до 5 миллионов дирхамов (1,1–1,4 миллиона долларов). Пентхаусы будут стоить около 74 миллионов дирхамов. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов. Покупателям будет разрешено осуществлять платежи криптовалютами.

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Также Bloomberg пишет, что фирма Трампа готовится к новому проекту недвижимости в Катаре. Главный исполнительный директор Dar Global Зияд Эль Чаар заявил, что компания также намерена представить новый проект недвижимости вместе с Trump Organization.

Объявления появились в преддверии поездки президента Дональда Трампа в Персидский залив, где он планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, частью которых является Дубай.