Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Trevor T. McBride/Released

В начале этого месяца около полудюжины дронов налетели на британскую военную базу, и их не удалось обнаружить после того, как их удар был отражен американской оборонной техникой, находившейся на территории базы. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

13 ноября на базе ВВС Великобритании Лейкенхит в Саффолке было объявлено предупреждение о необходимости укрыться на месте. Об инциденте сообщили тогда, но подробности были обнародованы в ограниченном объеме.

По словам источников, на самом деле было замечено около шести беспилотников, летавших вокруг базы. Они добавили, что к этому инциденту причастен Иран.

Лейкенхит, где базируется 48-е истребительное крыло, является крупнейшим американским центром истребительной авиации в Европе, насчитывающим почти 7000 человек.

Во время инцидента американские технологии противодействия беспилотникам были успешно применены для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов, однако британские и американские военнослужащие не смогли их обнаружить.

В сентябре база подтвердила, что находится в состоянии "повышенной тревоги Чарли", втором по уровню угрозы, объявленном Министерством обороны США.

Неудача с захватом беспилотников в ноябре оставила вопросы о том, не несли ли некоторые из них полезную нагрузку, сообщили источники, знакомые с инцидентом.

Это означает, что власти США и Великобритании не могут исключить возможность того, что к ним было прикреплено оружие, шпионское оборудование или другое оснащение.

Этот инцидент является одним из серии инцидентов, связанных с безопасностью, произошедших в этом году на британских базах, используемых ВВС США, включая предполагаемый террористический заговор на базе ВВС Фэрфорд в Глостершире. Тегеран отрицает свою причастность.

13 ноября ВВС США подтвердили, что отреагировали на "подозрительную несанкционированную активность беспилотников" на базе, добавив, что "никто из персонала, самолеты или инфраструктура не пострадали".

На британской авиабазе США зафиксировали подозрительную активность дронов — военные отреагировали на угрозу

В пятницу ВВС США в Европе отказались обсуждать системы противодействия беспилотникам по соображениям оперативной безопасности, однако представитель призвал местное сообщество "сохранять бдительность и немедленно сообщать о любой подозрительной активности местным властям".

Министерство обороны Великобритании заявило, что защита военных баз является "первоочередной задачей", добавив: "Мы постоянно пересматриваем и укрепляем наши меры безопасности".

Полиция Министерства обороны и полиция графства Саффолк тесно сотрудничали с силами безопасности ВВС США для реагирования на инцидент, который был "быстро урегулирован", сообщило министерство.

Великобритания инвестирует 470 миллионов фунтов стерлингов (более 560 миллионов евро) в усиление безопасности на военных объектах, включая усиление физической защиты, наблюдения и возможностей противодействия беспилотникам.

Как сообщает Sky News, ВВС Великобритании перемещают некоторые самолеты в ангары на ночь и планируют установить противодроновые сетки вокруг других незащищенных самолетов.

ВВС Великобритании прячут боевые самолёты из-за угрозы атаки беспилотников

Ник Тимоти, член парламента от Западного Саффолка и теневой министр кабинета от Консервативной партии, в пятницу выразил обеспокоенность по поводу потенциальной опасности для базы ВВС Милденхолл, также расположенной в Саффолке, в случае нападения на солнечную и аккумуляторную электростанцию "Санника" (Sunnica), которая строится в 2,5 км.

Он сказал FT, что Министерство обороны "призналось мне, что не учитывало риск диверсии или поджога, когда с ним консультировались в рамках процесса планирования, однако MI5 и другие уже много лет предупреждали, что враждебные государства будут атаковать инфраструктуру таким образом".

Представитель правительства Великобритании заявил: "Все проекты проходят тщательный процесс планирования, в котором учитывается безопасность".

Британская разведка MI5 предупредила оборонные компании, что они являются мишенью для российских атак