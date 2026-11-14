На британской авиабазе США зафиксировали подозрительную активность дронов — военные отреагировали на угрозу

Американские военные отреагировали на сообщения о подозрительной активности беспилотников вблизи авиабазы Лейкенхит в Великобритании. Инцидент произошел на фоне усиленных мер безопасности на военных объектах США из-за возможных угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Вечером в пятницу, 13 ноября, личный состав Военно-воздушных сил США на базе Королевских ВВС Лейкенхит отреагировал на сообщения о предположительной несанкционированной активности дронов.

По словам представителя американских ВВС, в результате инцидента никто не пострадал, а самолеты и инфраструктура базы не получили повреждений.

Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими британскими коллегами, чтобы гарантировать безопасность американских военнослужащих, гражданского персонала, подрядчиков и их семей – заявил представитель ВВС США.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что подразделения безопасности американских ВВС отреагировали на сообщения о дронах. По информации ведомства, ситуацию уже урегулировали.

США ранее вывели бомбардировщики с британской авиабазы

Инцидент произошел после ряда мер по усилению безопасности американских военных объектов в Великобритании.

В течение последних недель США вывели из страны бомбардировщики, которые использовали для ударов по Ирану, а также передислоцировали крупные самолеты-заправщики в Германию.

В частности, в начале октября американские бомбардировщики B-1 покинули авиабазу Фэрфорд после подозрительного инцидента 27 сентября, когда группа мужчин среди ночи подъехала к военному объекту на белых фургонах.

По сообщениям СМИ, решение о передислокации авиации было связано с обеспокоенностью по поводу безопасности и возможными угрозами со стороны Ирана.

В настоящее время британские и американские военные продолжают выяснять обстоятельства появления предположительных беспилотников вблизи базы Лейкенхит.

В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроны