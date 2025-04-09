Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки

Пентагон: восемь американских военных получили ранения в результате атаки беспилотника в Сирии

Восемь военнослужащих США получили ранения в результате атаки беспилотников на базу в Сирии. Трое уже оправились, другие проходят лечение от черепно-мозговых травм и отравления дымом.