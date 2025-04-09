Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки

По словам Трампа, F-47 будет самым современным самолетом из когда-либо созданных, с беспрецедентной мощностью и технологией малозаметности. Экспериментальная версия уже 5 лет тайно летает.
На военно-воздушной базе Киртленд в Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой погиб один военный, еще один получил ранения. Инцидент произошел после преследования за пределами базы.
Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и командующего ВМС Лизу Франкетти. На должность Брауна назначен генерал-лейтенант Джон Кейн.
США осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг. Ракета преодолела 4200 миль до испытательного полигона на Маршалловых островах.
Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории страны. Жителей Днепропетровской области призвали срочно направляться в укрытие.
Филиппины и США осуществили совместное воздушное патрулирование над Южно-Китайским морем с участием истребителей FA-50 и бомбардировщиков B1-B. Китайские военные корабли замечены в морской зоне Филиппин.
Издание The Hill распространило прогноз, где указано, что без военной поддержки США Украина потеряет эффективную ПВО до 2026 года. Это позволит рф осуществлять масштабные бомбардировки и захватить Киев.
На авиабазе Эйельсон в Фербенксе разбился истребитель F-35 во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться, его состояние стабильное, а военные начали расследование причин аварии.
Михаэль Бродский опроверг информацию об инициативе Израиля передать Украине захваченное в Ливане российское оружие. Он пояснил, что это была лишь частная законодательная инициатива, которая не получила продолжения.
США направили второй самолет RC-135S Cobra Ball на авиабазу Кадена для отслеживания ракет КНДР. Это произошло после того, как Северная Корея испытала новую гиперзвуковую ракету, а первый самолет не успел ее засечь.
25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Во время встречи Украина представит партнерам свой "план победы".
На Гуаме арестовали семерых граждан Китая за незаконное проникновение вблизи военных объектов во время испытаний ПРО США. Задержанные прибыли одной лодкой с Сайпана, четверо из них находились возле военной базы.
Над военной базой "Рамштайн", объектами Rheinmetall и BASF зафиксированы полеты неизвестных дронов. Немецкие органы безопасности не смогли установить операторов беспилотников и их происхождение.
Воздушные силы Украины сообщили о ракете "Кинжал", движущейся над территорией страны. Ракета пролетела над Ивано-Франковской областью и продолжает движение в направлении Закарпатья.
Воздушные силы зафиксировали движение ракеты «Кинджал» над Житомирщиной в направлении северной части Хмельницкой области. Это происходит на фоне массированной ракетной атаки рф по Украине.
Ник Поуп, бывший руководитель отдела НЛО Минобороны Британии, предполагает причастность России или Китая к появлению дронов над авиабазами RAF. Инциденты могли быть связаны с размещением ядерного оружия и запуском ракет Storm Shadow.
Дональд Трамп выбрал Джеймисона Грира в качестве главного торгового представителя США. Грир, ранее работавший с Трампом, будет помогать внедрять новые пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.
Над британскими авиабазами «Лейкенхит», «Милденхолл» и «Фелтвелл», которые используются ВВС США, зафиксировали неизвестные БПЛА. Инциденты произошли 20-22 ноября, военные отслеживают ситуацию.
Дональд Трамп объявил о намерении назначить бывшего конгрессмена Дага Коллинза на должность министра по делам ветеранов. Коллинз, который сейчас служит капелланом в резерве ВВС США, был членом Палаты представителей с 2013 по 2021 год.
Британский военный спутник 1969 года Skynet-1A неожиданно изменил свою орбиту на тысячи километров. Ученые не могут объяснить причину перемещения спутника, который теперь представляет угрозу для других космических аппаратов.
США могут планировать отправить Украине военную помощь на $375 млн, включая ракеты для F-16.
Восемь военнослужащих США получили ранения в результате атаки беспилотников на базу в Сирии. Трое уже оправились, другие проходят лечение от черепно-мозговых травм и отравления дымом.
США направили истребители F-22 на Ближний Восток для уменьшения риска эскалации со стороны Ирана.
Сообщалось, что вражеская ракета со стороны Черного моря направлялась в сторону Одесской области, а затем изменила курс на Николаевскую область, что вызвало воздушную тревогу в обоих регионах.
Военно-воздушные силы Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российской воздушной атаки на объекты критически важной инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
Американские военные провели второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии 6 июня 2024 года, продемонстрировав готовность и надежность американского парка межконтинентальных баллистических ракет.
Америка успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовки из Калифорнии, подтвердив готовность и эффективность системы в рамках стратегического сдерживания и национальной безопасности.
Истребитель F-35 разбился во время взлета возле международного аэропорта Альбукерке (США), пилот и пассажир были госпитализированы.
США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-52 в Великобританию для проведения запланированных учений с союзниками по НАТО и региональными партнерами.
В четырех областях зафиксировано движение вражеских беспилотников. Воздушные силы зафиксировали их в Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях.