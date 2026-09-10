Из-за случайной ошибки военных Трамп застрял на борту Air Force One перед вылетом

Вылет президента США Дональда Трампа в Даллас задержался из-за случайного срабатывания аварийного надувного трапа на Air Force One. Президент около 20 минут не мог отправиться в путь, пока проблему устраняли, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Инцидент произошёл на объединённой базе Эндрюс после прибытия Трампа на вертолёте Marine One. Возле передней части президентского самолёта неожиданно развернулся аварийный надувной трап.

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По словам источника Bloomberg, его случайно активировали военные. Наземному персоналу потребовалось около 20 минут, чтобы убрать конструкцию и подготовить самолёт к вылету.

Трамп сначала назвал другую причину

До появления информации о случайном срабатывании президент заявил журналистам, что специалисты «проверяют трап», поскольку хотят убедиться, что всё работает надлежащим образом.

На вопрос, уверен ли он в безопасности Air Force One, Трамп ответил: «Да, иначе меня бы на нём не было».

Речь идёт о Boeing 747-8, подаренном США Катаром и переоборудованном для использования в качестве Air Force One. Он не располагает всем комплексом систем связи, защиты и обороны, установленным на президентских VC-25, однако Военно-воздушные силы США ранее заявляли, что самолёт безопасен для полётов президента.

После устранения неисправности Трамп вылетел в Даллас.

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