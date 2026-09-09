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Трамп подарил по 45 тыс. долларов нескольким людям из своего окружения, среди них и его помощнице Натали Харп

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Трое сотрудников получили по $45 тысяч, еще один — $20 тысяч. В Белом доме заявили, что подарки соответствуют этическим нормам.

Трамп подарил по 45 тыс. долларов нескольким людям из своего окружения, среди них и его помощнице Натали Харп

Согласно опубликованным Белым домом финансовым отчетам, в прошлом году президент США Дональд Трамп подарил денежные подарки на десятки тысяч долларов своей помощнице Натали Харп и трем другим близким сотрудникам, работающим в Западном крыле, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

СМИ отмечает, что выплаты вызвали вопросы с точки зрения этики, поскольку федеральным служащим, как правило, законодательно запрещено получать вознаграждение сверх своей государственной зарплаты.

Харп, советник по коммуникациям Марго Мартин и заместитель директора по обеспечению работы Овального кабинета Чемберлен Харрис получили по 45 000 долларов; в отчетах эти суммы были обозначены как "денежный подарок к праздникам".

Согласно ежегодному отчету Белого дома для Конгресса о кадровом составе, эти выплаты составили примерно треть от годовой зарплаты сотрудников, которая равняется 150 000 долларов. Еще один помощник, директор по обеспечению работы Овального кабинета Уолт Наута, получил 20 000 долларов наличными (согласно данным отчетности); его годовой доход составляет 175 000 долларов.

Первым о подарках сообщило издание The Washington Post во вторник.

"Сотрудник Белого дома — это не швейцар с Пятой авеню", — написал в социальных сетях Ричард У. Пейнтер, профессор права, занимавший должность главного юриста по вопросам этики в Белом доме в 2005–2007 годах при президенте Джордже Буше-младшем.

В Белом доме уверяют, что подарки не нарушают правил

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что подарки соответствуют этическим нормам.

"У президента давно сложилась практика дарить рождественские подарки людям из своего окружения, в частности сотрудникам и помощникам — как во время работы в правительстве, так и во время деятельности в частном секторе, — говорится в заявлении Ингла, опубликованном в среду. — Эти подарки никак не связаны с официальными служебными обязанностями этих лиц и, следовательно, вполне допустимы в рамках соответствующих правовых и этических норм".

Харп и Наута — одни из самых доверенных помощников Трампа; они всегда находятся рядом с президентом во время длительных поездок или работы в Белом доме.

Добавим

В центре внимания общественности Харп оказалась в прошлом месяце, когда The Washington Post сообщила, что она и Наута находились в фургоне кейтеринговой службы, на котором Трампа тайно доставили к самолету для перелета из Турции в Великобританию в июле — мера, предпринятая из-за опасений относительно возможных угроз со стороны Ирана. По словам источника, знакомого с характером ее работы, Харп управляет аккаунтом Трампа в социальной сети Truth Social: она публикует сообщения от его имени и помогает составлять тексты для соцсетей. Коллеги иногда называют ее "живым принтером", поскольку она часто распечатывает на переносном принтере, который всегда носит с собой, новости и статьи, представляющие Трампа в выгодном свете.

Наута, бывший помощник по хозяйству в Белом доме, столкнулся с обвинениями со стороны федеральных прокуроров в том, что помогал Трампу скрывать документы с грифом "совершенно секретно", которые президент-республиканец вывез из Белого дома после завершения своего первого срока в 2021 году. Наута не признал вину, и дело было закрыто после возвращения Трампа на пост президента.

Антонина Туманова

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