Трамп подарував по 45 тис. доларів кільком людям зі свого оточення, серед них і його помічниця Наталі Харп

Згідно з опублікованими Білим домом фінансовими звітами, минулого року президент США Дональд Трамп подарував грошові подарунки на десятки тисяч доларів своїй помічниці Наталі Харп і трьом іншим близьким співробітникам, які працюють у Західному крилі, передає УНН із посиланням на Reuters.

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ЗМІ зауважує, що виплати викликали питання з погляду етики, оскільки федеральним службовцям, зазвичай, законодавчо заборонено отримувати винагороду понад їхню державну зарплату.

Харп, радник з комунікацій Марго Мартін та заступник директора із забезпечення роботи Овального кабінету Чемберлен Харріс отримали по 45 000 доларів; у звітах ці суми було позначено як "грошовий подарунок до свят".

Згідно з щорічним звітом Білого дому для Конгресу про кадровий склад, ці виплати склали приблизно третину від річної платні співробітників, яка дорівнює 150 000 доларів. Ще один помічник, директор із забезпечення роботи Овального кабінету Уолт Наута, отримав 20 000 доларів готівкою (згідно з даними звітності); його річний дохід становить 175 000 доларів.

Першим про подарунки повідомило видання The Washington Post у вівторок.

"Співробітник Білого дому — це не швейцар із П'ятою авеню", — написав у соціальних мережах Річард У. Пейнтер, професор права, який обіймав посаду головного юриста з питань етики у Білому домі у 2005–2007 роках за президента Джорджа Буша-молодшого.

У Білому домі запевняють, що подарунки не порушують правил

Представник Білого дому Девіс Інгл заявив, що подарунки відповідають етичним нормам.

"У президента давно склалася практика дарувати різдвяні подарунки людям зі свого оточення, зокрема співробітникам та помічникам — як під час роботи в уряді, так і під час діяльності у приватному секторі, — йдеться у заяві Інгла, опублікованій у середу. — Ці подарунки ніяк не пов'язані з офіційними службовими обов'язками цих осіб і, отже, цілком допустимі у рамках відповідних правових та етичних норм".

Харп і Наута - одні з найдовіреніших помічників Трампа; вони завжди знаходяться поруч із президентом під час тривалих поїздок чи роботи у Білому домі.

Додамо

У центрі уваги громадськості Харп опинилася минулого місяця, коли The Washington Post повідомила, що вона і Наута перебували у фургоні кейтерингової служби, на якому Трампа таємно доставили до літака для перельоту з Туреччини до Великої Британії в липні — міра, вжита через побоювання щодо можливих загроз з боку Ірану. За словами джерела, знайомого з характером її роботи, Харп керує обліковим записом Трампа в соціальній мережі Truth Social: вона публікує повідомлення від його імені та допомагає складати тексти для соцмереж. Колеги іноді називають її "живим принтером", оскільки вона часто роздруковує на переносному принтері, який завжди носить із собою, новини та статті, які представляють Трампа у вигідному світлі.

Наута, колишній помічник по господарству в Білому домі, зіткнувся зі звинуваченнями з боку федеральних прокурорів у тому, що допомагав Трампу приховувати документи з грифом "цілком таємно", які президент-республіканець вивіз із Білого дому після завершення свого першого терміну у 2021 році. Наута не визнав провини, і справу було закрито після повернення Трампа на посаду президента.