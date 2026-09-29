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У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись

Київ • УНН

 • 2612 перегляди

У Києві з 22:00 до першої половини 30 вересня можливі перебої в сервісах оплати проїзду. КМДА радить платити карткою або придбати поїздки заздалегідь.

У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись
Фото Київського метрополітену

У столиці через технічні роботи, спричинені ворожими атаками, можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду, передає УНН із посиланням на КМДА.

Через постійні атаки ворога на дата-центри технічні роботи розпочнуть сьогодні о 22:00 і продовжать орієнтовно в першій половині завтрашнього дня, 30 вересня. У цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовують для оплати проїзду у громадському транспорті 

- йдеться у повідомленні.

У КМДА закликали пасажирів за можливості надавати перевагу оплаті проїзду банківською карткою.

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Якщо ви не маєте можливості оплатити проїзд банківською карткою, рекомендуємо завчасно придбати необхідну кількість поїздок до 22:00 сьогодні. Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі. Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів - йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМДА наголосили, що можливі перебої мають тимчасовий характер. Фахівці працюватимуть над відновленням стабільної роботи сервісів і мінімізацією можливих збоїв.

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Антоніна Туманова

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