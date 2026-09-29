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Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія

Київ • УНН

 • 4624 перегляди

Україна зустрінеться з Північною Ірландією 2 жовтня у Трнаві. Команди мають по 4 очки, фаворитом букмекери називають Україну.

Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках третього туру Ліги націй. УНН розповідає, що відомо перед поєдинком, де дивитися матч та хто фаворит протистояння. 

Деталі 

Поєдинок третього туру групи 2 між Україною та Північною Ірландією відбудеться вже цієї п’ятниці, 2 жовтня. Стартовий свисток на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина) пролунає о 21:45. 

Наразі збірна України та Північної Ірландії ділять між собою лідерство у групі. Після двох турів обидві команди мають по 4 очка. 

Україна на старті Ліги націй перемогла Угорщину, а у другому матчі зіграла внічию з Грузією. 

Ліга націй: Україна зіграла внічию з Грузією та зберегла лідерство в групі28.09.26, 21:10 • 4472 перегляди

Північна Ірландія ж у першому турі перемогла Грузію (1:0), а у матчі проти Угорщини була зафіксована суха нічия. 

Історія протистоянь 

Збірні грали між собою 6 раз. Вперше це сталося у 1996 у відборі до ЧС-1998, коли Україна двічі обіграла Північну Ірландію - спочатку 1:0, а у матчі відповіді - 2:1. 

Востаннє команди грали між собою у товариському матчі у 2021 році. Тоді наша команда здобула мінімальну перемогу завдяки голу Олександра Зубкова. 

Загалом же Північна Ірландія перемогла Україну лише одного разу, завдавши болючої поразки під час Євро-2016 у Франції. Тоді рахунок був 2:0 на користь ірландців. 

Де дивитися, фаворит 

Переглянути зустріч можна буде на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх пакетах "MEGOPACK". Крім того, матч покажуть безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ, доступному в етері Т2 та кабельних мережах.

Фаворитом у цьому поєдинку букмекери бачать Україну. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,40. Виграш гостей – 3,60.

Зазначимо, що у цьому поєдинку не зіграють захисник Валерій Бондар та півзахисник Олег Очеретько. 

Бондар і Очеретько не зможуть зіграти в матчі проти Північної Ірландії - Мальдера28.09.26, 22:59 • 3422 перегляди

Павло Башинський

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