Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках третього туру Ліги націй. УНН розповідає, що відомо перед поєдинком, де дивитися матч та хто фаворит протистояння.

Деталі

Поєдинок третього туру групи 2 між Україною та Північною Ірландією відбудеться вже цієї п’ятниці, 2 жовтня. Стартовий свисток на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина) пролунає о 21:45.

Наразі збірна України та Північної Ірландії ділять між собою лідерство у групі. Після двох турів обидві команди мають по 4 очка.

Україна на старті Ліги націй перемогла Угорщину, а у другому матчі зіграла внічию з Грузією.

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Північна Ірландія ж у першому турі перемогла Грузію (1:0), а у матчі проти Угорщини була зафіксована суха нічия.

Історія протистоянь

Збірні грали між собою 6 раз. Вперше це сталося у 1996 у відборі до ЧС-1998, коли Україна двічі обіграла Північну Ірландію - спочатку 1:0, а у матчі відповіді - 2:1.

Востаннє команди грали між собою у товариському матчі у 2021 році. Тоді наша команда здобула мінімальну перемогу завдяки голу Олександра Зубкова.

Загалом же Північна Ірландія перемогла Україну лише одного разу, завдавши болючої поразки під час Євро-2016 у Франції. Тоді рахунок був 2:0 на користь ірландців.

Де дивитися, фаворит

Переглянути зустріч можна буде на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх пакетах "MEGOPACK". Крім того, матч покажуть безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ, доступному в етері Т2 та кабельних мережах.

Фаворитом у цьому поєдинку букмекери бачать Україну. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,40. Виграш гостей – 3,60.

Зазначимо, що у цьому поєдинку не зіграють захисник Валерій Бондар та півзахисник Олег Очеретько.

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