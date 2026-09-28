Бондар і Очеретько не зможуть зіграти в матчі проти Північної Ірландії - Мальдера
Київ • УНН
Андреа Мальдера повідомив, що Бондар та Очеретько пропустять матч Ліги націй з Ірландією через жовті картки. Тренер підтримав Київ.
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що у матчі третього туру Ліги націй проти збірної Ірландії Національній команді не допоможуть захисник Валерій Бондар та півзахисник Олег Очеретько, передає УНН.
На жаль, ми отримали дві жовті картки, які досить складні для нас - це Бондар і Очеретько, які не зможуть зіграти у наступному матчі. Хлопці боролися, коли треба було йти в дуель
Зазначимо, що на початку пресконференції Мальдера підтримав українців після сьогоднішніх обстрілів.
Перед тим як говорити про матч, я б хотів обійняти Київ, столицю, яка сьогодні була бомбардована країною-терористкою – росією. Ми разом з людьми, які залишаються в Києві та Україні
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