За Ірину Мудру намагалися внести заставу понад 3 мільйони гривень, але платежі не пройшли

Що відбувається у суді щодо Ірини Мудрої. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Під час засідання у справі Ірини Мудрої свідки розповіли про спроби внести за неї заставу, однак платежі через Monobank та ПриватБанк не були проведені. Про це повідомляє журналіст УНН із зали суду у Вищому антикорупційному суді.

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Один із свідків, Андрій Смик розповів під час допиту у суді, що вирішив допомогти Ірині Мудрій вийти під заставу. За його словами, він отримав від її чоловіка реквізити й намагався внести кошти для застави з різних рахунків.

Він зазначив, що 21 вересня намагався внести 50 тисяч гривень через Monobank. За його словами, кошти навіть не списалися, а банк повідомив про проблемний IBAN. Також Смик розповів, що звертався до ПриватБанку.

"Я подзвонив - вони сказали, що на цей IBAN не будуть проводити ніяких операцій", – зауважив чоловік.

Водночас, чоловік був готовий внести чималу суму для застави Ірини Мудрої.

"В середньому і був готовий десь 3 мільйони внести", – сказав свідок.

Крім того, під час засідання відбувся допит ще одного свідка - приватної підприємиці, яка також намагалась внести частину застави для Ірини Мудрої.

"Я вирішила допомогти - це мій мотив. Дружній мотив. Мене так виховували - допомагати друзям", – озвучила свідок.

За словами жінки, вона спілкувалася з чоловіком Мудрої та запропонувала допомогу. Вона повідомила, що могла внести до 700 тисяч гривень.

"Я йому озвучила, що в межах 700 тисяч гривень, тобто там 16 тисяч доларів - я зможу здійснити такий платіж", – наголосила жінка.

Платіж вона намагалася провести через застосунок Приват24. За її словами, після введення реквізитів, жінка отримала повідомлення, що платіж прийнято на опрацювання.

"Далі через чотири години мені прийшло сповіщення про те, що, на жаль, відхилено платіж. Потрібно уточнити реквізити або отримувача, або відправника", - сказала свідок.

Вона зазначила, що після відхилення платежу знову перевіряла реквізити.

"Як бухгалтер з 10 річним стажем, я чітко знаю, що внесла реквізити правильно, але про всяк випадок я їх перевірила, більше того - відправила своєму персональному менеджеру, і вона не побачила жодної помилки в моїх реквізитах", – сказала свідок.

Однак, за її словами, платіж все одно не було схвалено.

"Мій персональний менеджер повідомив мені, що на жаль, згідно з правилами і умовами банку - даний платіж не буде проведено", - додала вона.

Крім того, і адвокати Ірини Мудрої стверджують, що банк блокує рахунок через призначення платежу, пов’язане з внесенням застави. Через це, за їхніми словами, експосадовиця наразі не має можливості сплатити заставу.

Засідання проходить у змішаному форматі, а Ірина Мудра бере участь у засіданні онлайн

Два останні блоки суд планує провести в закритому режимі через матеріали, що стосуються дитини експосадовиці.

Нагадаємо

Слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо порушення її прав під час тримання під вартою, тож суд зобов’язав НБУ перевірити можливі відмови у проведенні платежів для внесення застави для експосадовиці.