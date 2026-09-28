За Ирину Мудрую пытались внести залог на сумму более 3 миллионов гривен, но платежи не прошли

Что происходит в суде по делу Ирины Мудрой. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Во время заседания по делу Ирины Мудрой свидетели рассказали о попытках внести за нее залог, однако платежи через Monobank и ПриватБанк не были проведены. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда в Высшем антикоррупционном суде.

Детали

Один из свидетелей, Андрей Смык, рассказал во время допроса в суде, что решил помочь Ирине Мудрой выйти под залог. По его словам, он получил от ее мужа реквизиты и пытался внести средства для залога с разных счетов.

Он отметил, что 21 сентября пытался внести 50 тысяч гривен через Monobank. По его словам, средства даже не списались, а банк сообщил о проблемном IBAN. Также Смык рассказал, что обращался в ПриватБанк.

"Я позвонил — они сказали, что на этот IBAN не будут проводить никаких операций", — отметил мужчина.

В то же время мужчина был готов внести значительную сумму для залога Ирины Мудрой.

"В среднем я был готов внести где-то 3 миллиона", — сказал свидетель.

Кроме того, во время заседания состоялся допрос еще одной свидетельницы — частной предпринимательницы, которая также пыталась внести часть залога за Ирину Мудрую.

"Я решила помочь — это мой мотив. Дружеский мотив. Меня так воспитывали — помогать друзьям", — сказала свидетельница.

По словам женщины, она общалась с мужем Мудрой и предложила помощь. Она сообщила, что могла внести до 700 тысяч гривен.

"Я сказала ему, что в пределах 700 тысяч гривен, то есть около 16 тысяч долларов, я смогу осуществить такой платеж", — подчеркнула женщина.

Платеж она пыталась провести через приложение Приват24. По ее словам, после введения реквизитов женщина получила сообщение о том, что платеж принят в обработку.

"Далее через четыре часа мне пришло уведомление о том, что, к сожалению, платеж отклонен. Необходимо уточнить реквизиты либо получателя, либо отправителя", — сказала свидетельница.

Она отметила, что после отклонения платежа снова проверила реквизиты.

"Как бухгалтер с 10-летним стажем, я четко знаю, что внесла реквизиты правильно, но на всякий случай я их проверила, более того — отправила своему персональному менеджеру, и она не обнаружила ни одной ошибки в моих реквизитах", — сказала свидетельница.

Однако, по ее словам, платеж все равно не был одобрен.

"Мой персональный менеджер сообщила мне, что, к сожалению, согласно правилам и условиям банка данный платеж не будет проведен", — добавила она.

Кроме того, и адвокаты Ирины Мудрой утверждают, что банк блокирует счет из-за назначения платежа, связанного с внесением залога. Из-за этого, по их словам, экс-чиновница сейчас не имеет возможности уплатить залог.

Заседание проходит в смешанном формате, а Ирина Мудра принимает участие в заседании онлайн

Последние два блока суд планирует провести в закрытом режиме из-за материалов, касающихся ребенка экс-чиновницы.

Напомним

Следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой на нарушение ее прав во время содержания под стражей, поэтому суд обязал НБУ проверить возможные отказы в проведении платежей для внесения залога за экс-чиновницу.