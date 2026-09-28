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"АТЕШ" заявил о тысячах потерь и случаях самоубийств в российской дивизии, наступающей в Запорожской области

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

АТЕШ заявил о тысячах погибших и пропавших без вести, а также более чем 9 тысячах раненых в 127-й дивизии РФ. Данные независимо не подтверждены.

"АТЕШ" заявил о тысячах потерь и случаях самоубийств в российской дивизии, наступающей в Запорожской области

Российская 127-я мотострелковая дивизия, подразделения которой наступают на Южнодонецком и Запорожском направлениях, понесла тысячные потери, а среди ее военнослужащих фиксировали самовольное оставление частей и случаи самоубийств. Об этом заявило движение "АТЕШ" со ссылкой на полученные внутренние документы дивизии, пишет УНН.

Детали

По данным "Кибер-АТЕШ", во внутренней отчетности российского подразделения говорится о тысячах погибших и пропавших без вести, а также более 9 тысячах раненых военнослужащих.

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Также в документах, как утверждает движение, зафиксированы многочисленные случаи самовольного оставления воинских частей и самоубийств среди российских военнослужащих.

Данные о потерях могли занижать

В "АТЕШ" заявили, что сравнили полученные документы с информацией из открытых источников и результатами других исследований потерь подразделений 127-й дивизии. По утверждению движения, между внутренней отчетностью и оценками, полученными в результате такого анализа, выявили существенные расхождения.

В движении предполагают, что официальная внутренняя статистика может не отражать реальных масштабов потерь дивизии. Вместе с тем независимого подтверждения обнародованных "АТЕШ" данных пока нет.

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Степан Гафтко

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