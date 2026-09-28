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Новый завод Rheinmetall уже передал Украине десятки тысяч 155-мм снарядов и готовится резко нарастить производство

Киев • УНН

 • 15343 просмотра

Завод Rheinmetall в Унтерлюссе менее чем за год изготовил для Украины десятки тысяч 155-мм снарядов. В 2027 году мощность вырастет до 350 тысяч в год.

Новый завод Rheinmetall уже передал Украине десятки тысяч 155-мм снарядов и готовится резко нарастить производство
Фото: Rheinmetall

Новый завод Rheinmetall в немецком Унтерлюсе менее чем за год изготовил для Украины «пятизначное количество» 155-мм артиллерийских снарядов. В 2027 году предприятие планирует выйти на мощность 350 тысяч боеприпасов в год, сообщает Defense Express со ссылкой на Rheinmetall, пишет УНН.

Детали

Предприятие в Нижней Саксонии официально открыли 27 августа 2025 года после рекордно быстрого строительства, которое длилось всего 15 месяцев. О первой партии снарядов для Украины, изготовленных на новом заводе, сообщалось в июле 2026 года — тогда речь шла о «низком пятизначном количестве».

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Всего с начала полномасштабного вторжения россии Украина получила с различных производственных площадок Rheinmetall сотни тысяч 155-мм боеприпасов.

Производство увеличат до 350 тысяч снарядов

В 2026 году предприятие в Унтерлюсе должно изготовить в общей сложности 140 тысяч 155-мм снарядов. Уже в следующем году завод планируют вывести на полную проектную мощность — 350 тысяч боеприпасов ежегодно.

Среди продукции предприятия — дальнобойные 155-мм снаряды RH1412. Такие боеприпасы остаются дефицитными — ранее Rheinmetall оценивал собственные возможности их производства примерно в 100 тысяч единиц в год.

Параллельно Rheinmetall планирует построить завод артиллерийских боеприпасов непосредственно в Украине. Однако реализация проекта задерживается, а ожидаемое начало его работы уже переносилось с 2026 на 2027 год.

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Степан Гафтко

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