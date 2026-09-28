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Трамп попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ из-за угрозы мирового топливного кризиса

Киев • УНН

 • 14993 просмотра

Трамп заявил, что попросил Зеленского притормозить удары по российским НПЗ. Он опасается глобального дефицита топлива и роста цен.

Трамп попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ из-за угрозы мирового топливного кризиса

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Президента Украины Владимира Зеленского сократить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за их влияния на мировой рынок топлива. По словам американского президента, Зеленский ответил, что Украина "вероятно" так и сделает, пишет УНН.

Детали

Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в россии взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема россии — из-за того, что Украина и россия воюют друг с другом

— заявил Трамп журналистам.

По его словам, украинские удары сокращают российские мощности по переработке нефти, в частности производство дизельного топлива. Трамп заявил, что говорил об этом непосредственно с Зеленским и попросил его "притормозить с НПЗ".

Что ответил Зеленский

Когда журналисты спросили президента США о реакции украинского лидера, Трамп передал его ответ так: "Ну, мы, вероятно, так и сделаем".

Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ25.09.26, 21:05 • 18945 просмотров

Американский президент объяснил свою просьбу риском дальнейших проблем на мировом топливном рынке. По его словам, Украина может наносить удары по другим целям, однако атаки на российские НПЗ могут иметь глобальные последствия.

Ранее Трамп уже призывал Украину прекратить удары по российским НПЗ, связывая их с ростом цен и дефицитом дизельного топлива. В то же время энергетические аналитики, которых цитировал CNN, называли главным фактором нынешних проблем на мировом рынке войну в Персидском заливе и перебои с поставками через Ормузский пролив, хотя украинские удары по российской нефтепереработке также влияют на предложение дизельного топлива.

Трамп призвал Зеленского и путина договориться о завершении войны 26.09.26, 18:57 • 10720 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина