Трамп призвал Зеленского и путина договориться о завершении войны
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что хочет достижения договорённости между Зеленским и путиным до зимы. Он не уточнил, получит ли Украина лицензии на Patriot.
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Владимир Зеленский и владимир путин нашли компромисс. Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.
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"Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы путин договорился с ним", — заявил президент США.
Трамп заявил, что Украина и россия могут заключить соглашение до начала зимы
"Надеюсь, что когда-нибудь, возможно, в ближайшее время, а может, еще до наступления суровой зимы, они заключат соглашение", — заявил президент США.
В то же время Трамп не ответил, получит ли Украина лицензии на производство ракет Patriot. Один из журналистов спросил у Дональда Трампа, разговаривал ли он с Владимиром Зеленским о ракетах Patriot.
"Я договорился с Зеленским по многим разным темам, и по многим из этих вопросов у нас очень большое согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил соглашение", — уклонился от прямого ответа Трамп.
По его словам, в августе в Украине погибли 25 тысяч военнослужащих, а в июле — 32 тысячи, в июне — 33 тысячи. Трамп назвал это "позором".
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ25.09.26, 21:05 • 18506 просмотров