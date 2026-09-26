Украинца после резни в монастыре в Польше не могут допросить из-за психотического расстройства

У гражданина Украины, напавшего с ножом на людей в польском монастыре, диагностировали острое полиморфное психотическое расстройство. Из-за этого прокуратура не может ни допросить его, ни предъявить ему подозрение. Об этом сообщают TVN24 и Onet Wiadomości, передает УНН.

Детали

Представительницы прокуратуры сообщили, что в ближайшее время никаких действий в отношении задержанного 31-летнего украинца проводиться не будет.

"Мы уже получили заключение психиатрической экспертизы. Эксперты установили, что подозреваемый проявляет признаки психического заболевания в виде острых полиморфных психотических расстройств", — сообщила одна из представительниц прокуратуры.

Представительница также добавила, что психическое состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах из-за "выраженных психотических симптомов, состояния сильного психомоторного возбуждения, расстройства мышления и отсутствия логической связи".

"Подозреваемый в настоящее время нуждается в назначении антипсихотического лечения", — сообщила она.

Состояние украинца препятствует его допросу и предъявлению обвинения. Прокуратура в Ярославе, как сообщается, подаст в суд ходатайство о его содержании под стражей в больнице в течение трех месяцев.

Напомним

В Польше один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестер-бенедиктинок в Ярославе в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших есть духовенство. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что задержанный украинец мог иметь психические расстройства и находится в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное украинцем, и подчеркнул — шокирован этим злом.