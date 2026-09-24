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"Шоковані цим злом, винний має відповісти" - Зеленський засудив жорстокий напад, який влаштував українець у Польщі

Київ • УНН

 • 798 перегляди

У монастирі в Польщі загинув священник і четверо людей поранені. Зеленський закликав до ретельного розслідування та повної відповідальності винного.

"Шоковані цим злом, винний має відповісти" - Зеленський засудив жорстокий напад, який влаштував українець у Польщі
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний українцем, і наголосив - шокований цим злом, передає УНН.

Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом. Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання 

- заявив Зеленський.

Президент наголосив, що "винний у цьому злі" має понести повну відповідальність згідно із законом.

Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України. 

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Зеленський
Україна
Польща