"Шоковані цим злом, винний має відповісти" - Зеленський засудив жорстокий напад, який влаштував українець у Польщі
Київ • УНН
У монастирі в Польщі загинув священник і четверо людей поранені. Зеленський закликав до ретельного розслідування та повної відповідальності винного.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний українцем, і наголосив - шокований цим злом, передає УНН.
Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом. Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання
Президент наголосив, що "винний у цьому злі" має понести повну відповідальність згідно із законом.
Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору
Нагадаємо
У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України.