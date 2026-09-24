"Шокированны этим злом, виновный должен ответить" — Зеленский осудил жестокое нападение, которое устроил украинец в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на преступление в аббатстве сестёр-бенедиктинок в Ярославе, совершённое украинцем, и подчеркнул — шокирован этим злом, передаёт УНН.

Ужасное преступление в аббатстве сестёр-бенедиктинок в Ярославе, совершённое гражданином Украины. Шокированы этим злом. На данный момент известно о гибели священника и ранении ещё нескольких человек. Выражаем самые глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления

Президент подчеркнул, что "виновный в этом зле" должен понести полную ответственность согласно закону.

Рассчитываем на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на такие ужасные преступления. Правосудие должно восторжествовать