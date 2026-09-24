Українця затримали за різанину в монастирі у Польщі: є загиблий і поранені
Київ • УНН
У Ярославі під час меси нападник із ножем убив чоловіка та поранив чотирьох людей. Поліція затримала 31-річного громадянина України.
У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України. Про це УНН пише з посиланням на TVN24.
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Напад стався у четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку за місцевим часом в монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі. "Попередні дані свідчать про те, що чоловік завдав ножового поранення чотирьом чоловікам та жінці", – сказала Анна Длугош з районного управління поліції в Ярославі.
Один чоловік не пережив нападу, а двоє інших перебувають у критичному стані. Поранені чоловіки – священнослужителі. Особа постраждалої жінки невідома.
"Наразі ми не маємо такої інформації", – сказала Анна Длугош, відповідаючи на запитання, чи була жінка бенедиктинською черницею.
На місці події працюють прокурори.
"На місці події працює прокурор з Ярослава, а також прокурор з Перемишля, який також перебуває в дорозі. Імовірного злочинця затримано. Триває перевірка та слідство. Я не можу надати жодних подробиць", – сказала Малгожата Тацюх-Курасевич, речниця прокуратури в Перемишлі.
Напад стався під час меси.
Мотиви 31-річного громадянина України поки що невідомі.
"В інциденті брали участь як миряни, так і духовенство, яке відвідувало месу в абатстві", – сказала Малгожата Тацюх-Курасевич.
"Молодий чоловік забіг до церкви з довгим мачете", – заявила одна з жінок, присутніх на місці події.
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