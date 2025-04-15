"Питання кількох годин": Польща прибере перешкоди на кордоні для військової та гуманітарної допомоги Україні

Польща може додати прикордонні переходи та ділянки автомобільних і залізничних доріг, що з'єднують її з Україною, до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійне надходження військової та гуманітарної допомоги в Україну.