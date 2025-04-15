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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19460 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134218 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126767 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125276 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127855 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192447 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76763 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164013 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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ЗМІ розкрили нові деталі у справі про поранення ножем двох українських підлітків у Польщі

26-річний узбек поранив ножем двох українських підлітків у Варшаві. Поліція має докази, що сутичку спровокували самі підлітки, відібравши у чоловіка ключі та телефон.

Кримінал та НП • 26 липня, 11:15 • 31148 перегляди

Аварія на шахті у Польщі: один гірник загинув, ще одного шукають після підземного поштовху

Один шахтар загинув, ще одного рятують після сильного підземного поштовху на польській шахті, де 76 гірників було евакуйовано, а 17 госпіталізовано.

Суспільство • 12 липня, 01:25 • 21474 перегляди

Польща у четвер знову введе буферну зону на кордоні з білоруссю

Польща з четверга знову введе буферну зону вздовж частини свого кордону з білоруссю для підвищення безпеки після того, як польський солдат отримав ножове поранення на кордоні.

Новини Світу • 11 червня, 06:59 • 18896 перегляди

Польща та Греція закликають ЄС створити спільний щит протиповітряної оборони

Прем'єр-міністр Польщі та глава уряду Греції звернулися до президента Європейської комісії з проханням створити європейський щит протиповітряної оборони для захисту ЄС від майбутніх загроз, таких як літаки, ракети і безпілотники.

Новини Світу • 24 травня, 03:14 • 24065 перегляди

Польща планує затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю

Польша планирует создать систему укреплений, бункеров и других препятствий вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией, включая восстановление лесов и затопление некоторых участков, чтобы вернуть чувство безопасности жителям, проживающим там.

Війна • 21 травня, 01:50 • 85457 перегляди

У Польщі арештували дев’ятьох людей за диверсії на користь Росії

Дев'ять осіб були заарештовані в Польщі за вчинення диверсій за наказом Росії, включаючи побиття і спроби підпалу.

Політика • 20 травня, 21:49 • 25857 перегляди

Польща заявила про ризики нових диверсій та саботажу в Європі з боку РФ

Польща попереджає про посилення російських спроб саботажу, підривної діяльності та втручання в європейські політичні процеси, особливо напередодні виборів до Європейського парламенту.

Політика • 15 травня, 03:47 • 133657 перегляди

Порушення повітряного простору ракетою: посла росії викличуть у МЗС Польщі

російська крилата ракета порушила польський повітряний простір на 39 секунд, що змусило Польщу викликати російського посла і направити ноту протесту через неприйнятний інцидент.

Війна • 24 березня, 13:55 • 103334 перегляди

У Польщі у тому ж регіоні знайшли ще дві метеорологічні кулі

Ще дві метеорологічні кулі були знайдені в Польщі в тому ж регіоні, що й попередня знахідка, причому на обох нових кулях були написи кирилицею, що вказує на те, що вони прибули з сусіднього калінінграда.

Новини Світу • 5 березня, 14:03 • 24114 перегляди

У Польщі на поле впав невпізнаний об'єкт: підозрюють, що йдеться про метеорологічну кулю, місце охороняє поліція

Поліція на північному сході Польщі охороняє невпізнаний об'єкт, що впав у полі поблизу Мілаково, доки військові не оглянуть його і не визначать, що це.

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"Питання кількох годин": Польща прибере перешкоди на кордоні для військової та гуманітарної допомоги Україні

Польща може додати прикордонні переходи та ділянки автомобільних і залізничних доріг, що з'єднують її з Україною, до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійне надходження військової та гуманітарної допомоги в Україну.

Війна • 22 лютого, 13:09 • 22882 перегляди

У Дуди підтримують заклик Зеленського щодо спільної зустрічі, однак не на кордоні

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою, але не на кордоні, як запропонував Президент України Володимир Зеленський, з міркувань безпеки.

Суспільство • 22 лютого, 08:01 • 27504 перегляди

Польська прокуратура порушила справу через інцидент з українським зерном на кордоні

Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.

Політика • 13 лютого, 11:00 • 27540 перегляди

Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.

Політика • 30 січня, 14:56 • 29492 перегляди