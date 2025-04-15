26-річний узбек поранив ножем двох українських підлітків у Варшаві. Поліція має докази, що сутичку спровокували самі підлітки, відібравши у чоловіка ключі та телефон.
Один шахтар загинув, ще одного рятують після сильного підземного поштовху на польській шахті, де 76 гірників було евакуйовано, а 17 госпіталізовано.
Польща з четверга знову введе буферну зону вздовж частини свого кордону з білоруссю для підвищення безпеки після того, як польський солдат отримав ножове поранення на кордоні.
Прем'єр-міністр Польщі та глава уряду Греції звернулися до президента Європейської комісії з проханням створити європейський щит протиповітряної оборони для захисту ЄС від майбутніх загроз, таких як літаки, ракети і безпілотники.
Польша планирует создать систему укреплений, бункеров и других препятствий вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией, включая восстановление лесов и затопление некоторых участков, чтобы вернуть чувство безопасности жителям, проживающим там.
Дев'ять осіб були заарештовані в Польщі за вчинення диверсій за наказом Росії, включаючи побиття і спроби підпалу.
Польща попереджає про посилення російських спроб саботажу, підривної діяльності та втручання в європейські політичні процеси, особливо напередодні виборів до Європейського парламенту.
російська крилата ракета порушила польський повітряний простір на 39 секунд, що змусило Польщу викликати російського посла і направити ноту протесту через неприйнятний інцидент.
Ще дві метеорологічні кулі були знайдені в Польщі в тому ж регіоні, що й попередня знахідка, причому на обох нових кулях були написи кирилицею, що вказує на те, що вони прибули з сусіднього калінінграда.
Поліція на північному сході Польщі охороняє невпізнаний об'єкт, що впав у полі поблизу Мілаково, доки військові не оглянуть його і не визначать, що це.
Польща може додати прикордонні переходи та ділянки автомобільних і залізничних доріг, що з'єднують її з Україною, до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійне надходження військової та гуманітарної допомоги в Україну.
Президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою, але не на кордоні, як запропонував Президент України Володимир Зеленський, з міркувань безпеки.
Польська прокуратура розслідує висипання зерна з українських вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську, яке спричинили фермери під час акції протесту.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.