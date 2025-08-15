$41.450.06
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Вандалізм щодо пам'яток у Польщі: у МЗС уточнили вік затриманих українців

Київ • УНН

 • 3932 перегляди

У Польщі затримано двох українців 2007 та 2008 років народження за підозрою у вандалізмі щодо пам'ятників. Їх взято під варту на три місяці, а одного з них підозрюють у розміщенні червоно-чорних прапорів та написів з "бандерівськими гаслами" на будівлях та меморіалах жертв Волинської трагедії.

Вандалізм щодо пам'яток у Польщі: у МЗС уточнили вік затриманих українців

У Польщі затримали за підозрою у вандалізмі щодо пам'ятників двох українців 2007 та 2008 років народження. Про це журналістам повідомили в МЗС України, передає УНН.

(Взято під варту - ред.) двох громадян - 2007 та 2008 років народження 

- повідомили в МЗС.

Контекст

У Польщі затримано 17-річного громадянина України за підозрою у розміщенні червоно-чорних прапорів та написів з так званими "бандерівськими гаслами" на будівлях та меморіалах жертв Волинської трагедії.

TVN 24 повідомляло, що на фото видно прапор Бандери та напис українською мовою: "Слава УПА", який затриманий встановив на пам'ятнику жертв Волинської трагедії в Домоставі.

У Канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска зазначили, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) заарештувало молодого українця, звинуваченого у диверсіях.

"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів для здійснення такої діяльності в Польщі", - йшлось в повідомленні.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також прокоментував даний інцидент та заявив, що 17-річний українець розміщував прапори Бандери та гасла, що пропагували нацистську ідеологію, на будівлях та пам'ятниках.

"Він скоїв свої дії у Вроцлаві, Варшаві та в місті Домостав, де минулого тижня 17-річний юнак осквернив пам'ятник Волинської різанини, намалювавши на ньому прапор Бандери та напис "Слава УПА" українською мовою. Заарештований хлопець наразі перебуває під слідством. Провадження у цій справі контролюється", - повідомляв Добжинський.

Згодом в поліції Польщі заявили про затримання двох українців через вандалізм.

У МЗС повідомляли, що за попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці.

Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців13.08.25, 12:00 • 70459 переглядiв

Анна Мурашко

Кримінал та НПНовини Світу
Білорусь
TVN24 (телеканал)
Міністерство закордонних справ України
Вроцлав
Варшава
Дональд Туск
Україна
Польща