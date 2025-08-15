Вандалізм щодо пам'яток у Польщі: у МЗС уточнили вік затриманих українців
У Польщі затримано двох українців 2007 та 2008 років народження за підозрою у вандалізмі щодо пам'ятників. Їх взято під варту на три місяці, а одного з них підозрюють у розміщенні червоно-чорних прапорів та написів з "бандерівськими гаслами" на будівлях та меморіалах жертв Волинської трагедії.
У Польщі затримали за підозрою у вандалізмі щодо пам'ятників двох українців 2007 та 2008 років народження. Про це журналістам повідомили в МЗС України, передає УНН.
(Взято під варту - ред.) двох громадян - 2007 та 2008 років народження
У Польщі затримано 17-річного громадянина України за підозрою у розміщенні червоно-чорних прапорів та написів з так званими "бандерівськими гаслами" на будівлях та меморіалах жертв Волинської трагедії.
TVN 24 повідомляло, що на фото видно прапор Бандери та напис українською мовою: "Слава УПА", який затриманий встановив на пам'ятнику жертв Волинської трагедії в Домоставі.
У Канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска зазначили, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) заарештувало молодого українця, звинуваченого у диверсіях.
"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів для здійснення такої діяльності в Польщі", - йшлось в повідомленні.
Речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський також прокоментував даний інцидент та заявив, що 17-річний українець розміщував прапори Бандери та гасла, що пропагували нацистську ідеологію, на будівлях та пам'ятниках.
"Він скоїв свої дії у Вроцлаві, Варшаві та в місті Домостав, де минулого тижня 17-річний юнак осквернив пам'ятник Волинської різанини, намалювавши на ньому прапор Бандери та напис "Слава УПА" українською мовою. Заарештований хлопець наразі перебуває під слідством. Провадження у цій справі контролюється", - повідомляв Добжинський.
Згодом в поліції Польщі заявили про затримання двох українців через вандалізм.
У МЗС повідомляли, що за попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці.
