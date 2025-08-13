$41.430.02
Ексклюзив
08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців

Київ • УНН

 636 перегляди

57 громадян України зіткнулися з депортацією з Польщі після інцидентів на концерті Макса Коржа у Варшаві. Трьох українців 1995, 2002 та 2005 років народження затримано за акти агресії та заборонену символіку.

Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців

Через події під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві проти 57 громадян України розпочато провадження щодо депортації з Польщі. Підтверджено затримання українців 1995, 2002 та 2005 років народження. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

Деталі

"За інформацією посольства України в Польщі, внаслідок подій під час концерту на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня проти 57 громадян України розпочато провадження щодо депортації з території країни перебування", - повідомляє МЗС.

МЗС зазначає, що посольство в оперативному порядку направило офіційні запити до компетентних органів для зʼясування деталей справи.

"Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 р.н. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Польщі", - інформує МЗС.

Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13.08.25, 09:57 • 5476 переглядiв

Доповнення

Минулими вихідними на стадіоні PGE у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музиканта у Східній Європі. Під час музичного виступу в натовпі з'явився прапор УПА. Українець, який приніс на концерт червоно-чорний прапор, а потім демонстрував його, опублікувавши відео з ним, зокрема, в TikTok, вибачився за свою поведінку.

Варшавська поліція затримала 109 осіб під час концерту за численні правопорушення та злочини, зокрема за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності співробітників служби безпеки, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також за незаконне проникнення. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму приблизно 11 500 злотих. До суду було подано тридцять вісім заяв про стягнення штрафів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок відреагував на ексцеси на суботньому концерті, оголосивши перед засіданням кабінету міністрів, що проти 63 осіб розпочато процедуру депортації.

Розгорнули прапор УПА: з Польщі депортують 57 українців через заворушення на концерті білоруського співака у Варшаві12.08.25, 16:47 • 5712 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоНовини СвітуНаші за кордоном
Варшава
Україна
Польща