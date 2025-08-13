Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців

Через події під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві проти 57 громадян України розпочато провадження щодо депортації з Польщі. Підтверджено затримання українців 1995, 2002 та 2005 років народження. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

Деталі

"За інформацією посольства України в Польщі, внаслідок подій під час концерту на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня проти 57 громадян України розпочато провадження щодо депортації з території країни перебування", - повідомляє МЗС.

МЗС зазначає, що посольство в оперативному порядку направило офіційні запити до компетентних органів для зʼясування деталей справи.

"Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 р.н. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Польщі", - інформує МЗС.

Доповнення

Минулими вихідними на стадіоні PGE у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музиканта у Східній Європі. Під час музичного виступу в натовпі з'явився прапор УПА. Українець, який приніс на концерт червоно-чорний прапор, а потім демонстрував його, опублікувавши відео з ним, зокрема, в TikTok, вибачився за свою поведінку.

Варшавська поліція затримала 109 осіб під час концерту за численні правопорушення та злочини, зокрема за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності співробітників служби безпеки, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також за незаконне проникнення. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму приблизно 11 500 злотих. До суду було подано тридцять вісім заяв про стягнення штрафів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок відреагував на ексцеси на суботньому концерті, оголосивши перед засіданням кабінету міністрів, що проти 63 осіб розпочато процедуру депортації.

