11:58
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Нового року багато що може вирішитися у дипломатії, і Україна робить для цього все. Він зазначив, що рішення залежать від партнерів, важливі санкції та тиск на росію, ракети для ППО та фіналізація форматів кроків для завершення війни й гарантій безпеки.

Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами

Багато що може вирішитися до Нового року на тлі дипломатії, і Україна робить все для цього, та рішення залежать від партнерів, важливі санкції і тиск щодо росії, ракети для ППО і фіналізація форматів кроків для завершення війни й гарантій безпеки, про що і говоритимуть сьогодні, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши, що за тиждень росіяни випустили по Україні понад 2100 ударних дронів, до 800 КАБів і 94 ракети, пише УНН.

Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення - залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав:

Лише за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, – передусім проти нашої енергетичної інфраструктури

З його слів, буквально 24/7 працюють ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання.

Але так само важливо, щоб працювали санкції проти росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами. Дякую всім, хто допомагає

- підкреслив Зеленський.

Зеленський і Трамп зустрінуться щодо плану припинення війни, але зіткнуться із розбіжностями щодо ключових питань - Reuters
28.12.25, 10:55

Юлія Шрамко

