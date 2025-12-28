Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Нового року багато що може вирішитися у дипломатії, і Україна робить для цього все. Він зазначив, що рішення залежать від партнерів, важливі санкції та тиск на росію, ракети для ППО та фіналізація форматів кроків для завершення війни й гарантій безпеки.
Багато що може вирішитися до Нового року на тлі дипломатії, і Україна робить все для цього, та рішення залежать від партнерів, важливі санкції і тиск щодо росії, ракети для ППО і фіналізація форматів кроків для завершення війни й гарантій безпеки, про що і говоритимуть сьогодні, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши, що за тиждень росіяни випустили по Україні понад 2100 ударних дронів, до 800 КАБів і 94 ракети, пише УНН.
Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення - залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії
Президент вказав:
Лише за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, – передусім проти нашої енергетичної інфраструктури
З його слів, буквально 24/7 працюють ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання.
Але так само важливо, щоб працювали санкції проти росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами. Дякую всім, хто допомагає
