11:58 • 538 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 2536 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 7832 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 14103 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 26007 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 40641 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 39018 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30727 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26286 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21681 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 24402 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 67527 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 119333 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 53663 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 83899 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что до Нового года многое может решиться в дипломатии, и Украина делает для этого все. Он отметил, что решения зависят от партнеров, важны санкции и давление на Россию, ракеты для ПВО и финализация форматов шагов для завершения войны и гарантий безопасности.

Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами

Многое может решиться до Нового года на фоне дипломатии, и Украина делает все для этого, но решения зависят от партнеров, важны санкции и давление в отношении россии, ракеты для ПВО и финализация форматов шагов для завершения войны и гарантий безопасности, о чем и будут говорить сегодня, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав, что за неделю россияне выпустили по Украине более 2100 ударных дронов, до 800 КАБов и 94 ракеты, пишет УНН.

Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на россию, чтобы россияне чувствовали последствия своей же агрессии

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал:

Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, – прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры

По его словам, буквально 24/7 работают ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и восстановить энергоснабжение.

Но так же важно, чтобы работали санкции против россии, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский и Трамп встретятся по плану прекращения войны, но столкнутся с разногласиями по ключевым вопросам - Reuters28.12.25, 10:55 • 2128 просмотров

Юлия Шрамко

Украина