Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что до Нового года многое может решиться в дипломатии, и Украина делает для этого все. Он отметил, что решения зависят от партнеров, важны санкции и давление на Россию, ракеты для ПВО и финализация форматов шагов для завершения войны и гарантий безопасности.
Многое может решиться до Нового года на фоне дипломатии, и Украина делает все для этого, но решения зависят от партнеров, важны санкции и давление в отношении россии, ракеты для ПВО и финализация форматов шагов для завершения войны и гарантий безопасности, о чем и будут говорить сегодня, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав, что за неделю россияне выпустили по Украине более 2100 ударных дронов, до 800 КАБов и 94 ракеты, пишет УНН.
Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на россию, чтобы россияне чувствовали последствия своей же агрессии
Президент указал:
Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, – прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры
По его словам, буквально 24/7 работают ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и восстановить энергоснабжение.
Но так же важно, чтобы работали санкции против россии, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает
Зеленский и Трамп встретятся по плану прекращения войны, но столкнутся с разногласиями по ключевым вопросам - Reuters28.12.25, 10:55 • 2128 просмотров