Зеленский и Трамп встретятся по плану прекращения войны, но столкнутся с разногласиями по ключевым вопросам - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся во Флориде в воскресенье, чтобы разработать план прекращения войны в Украине, но "столкнутся с существенными разногласиями по ключевым вопросам и провокациями от российских воздушных атак", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В субботу россия нанесла удары по Киеву и другим регионам Украины сотнями ракет и беспилотников, оставив без электроэнергии и тепла часть столицы. Зеленский назвал это ответом россии на продолжающиеся мирные усилия, проводимые при посредничестве США.

Зеленский сообщил журналистам, что планирует обсудить судьбу спорного региона Донбасс на востоке Украины во время встречи в резиденции Трампа во Флориде, а также будущее Запорожской атомной электростанции и другие темы.

100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом

Президент Украины и его делегация прибыли во Флориду поздно в субботу, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в X.

"Добрый вечер, Флорида!" - написал Кислица, сопроводив пост фотографией самолета с фамилией президента США на фюзеляже.

москва неоднократно настаивала на том, чтобы Украина отдала весь Донбасс, даже территории, которые находятся под контролем Украины, а российские чиновники возражали против других частей последнего предложения, что вызвало сомнения относительно того, примет ли глава кремля владимир путин какие-либо результаты воскресных переговоров, пишет издание.

В пятницу Президент Украины заявил Axios, что он все еще надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. Если это не удастся, Зеленский заявил, что весь 20-пунктный план, результат недель переговоров, должен быть вынесен на голосование на референдуме, пишет издание.

"Большинство элементов соглашения согласованы" между Украиной и США, а россияне "согласились, что для референдума нужно прекращение огня": Axios узнало детали перед встречей Зеленского и Трампа

Axios сообщило, что американские чиновники рассматривают готовность Зеленского провести референдум как важный шаг вперед и признак того, что он больше не исключает территориальных уступок, хотя он сказал, что россии нужно будет согласиться на 60-дневное прекращение огня, чтобы позволить Украине подготовиться к такому голосованию и провести его, указывает издание. Недавний опрос показывает, что украинские избиратели также могут отклонить этот план, отмечает издание.

Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного

Личная встреча Зеленского с Трампом, запланированная на 13:00 (20:00 по Киеву), состоится после недель дипломатических усилий. Европейские союзники, хотя порой и отстраненные от процесса, активизировали усилия, чтобы очертить контуры послевоенных гарантий безопасности для Украины, которые бы поддерживали Соединенные Штаты, пишет издание.

"Киев и Вашингтон достигли согласия по многим вопросам, и Зеленский заявил в пятницу, что 20-пунктный план готов на 90%. Но вопрос о том, какая территория, если таковая будет, будет передана россии, остается нерешенным", - говорится в публикации.

Пока "москва настаивает на получении всего Донбасса, Киев хочет, чтобы карта была заморожена на нынешних линиях фронта". "Соединенные Штаты, стремясь к компромиссу, предложили создать свободную экономическую зону, если Украина выйдет из этого региона, хотя остается неясным, как эта зона будет функционировать на практике", указывает издание.

Украинские чиновники и европейские лидеры рассматривают войну как захват территорий москвой в имперском стиле и предупреждают, что если россия добьется своего в отношении Украины, то однажды она нападет на членов НАТО.

Субботние воздушные атаки показывают, что путин не хочет мира, сказал Зеленский журналистам после прибытия в Галифакс, где встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.

В кратком заявлении, которое он сделал, находясь рядом с Зеленским, Карни сказал, что мир "требует готовности россии". "Варварство, которое мы наблюдали этой ночью - атака на Киев - показывает, насколько важно, чтобы мы были рядом с Украиной в это сложное время", - сказал Карни, пообещав дополнительную экономическую помощь Украине в размере 2,5 миллиарда канадских долларов (1,83 миллиарда долларов США).

Зеленский прибыл в Галифакс: подробности визита президента

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в субботу разговаривала с Зеленским вместе с другими европейскими лидерами, заявила в X, что их общей целью остается "справедливый и прочный мир", который сохраняет суверенитет и территориальную целостность Украины, одновременно укрепляя безопасность и обороноспособность страны.

Зеленский сказал, что снова поговорит с европейскими лидерами после встречи с Трампом.