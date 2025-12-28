Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного
Киев • УНН
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом перенесена на 13:00 по местному времени, что на два часа раньше. Причины изменения времени не сообщаются, но такие корректировки не являются чрезвычайными.
Сегодняшняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом состоится раньше, чем было запланировано, сообщает УНН со ссылкой на график главы США.
Двусторонний разговор перенесен на 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) — на два часа раньше, чем предполагалось изначально.
О причине изменения времени не сообщается. Однако такие корректировки не являются чем-то чрезвычайным.
Добавим, что Президент Зеленский уже прибыл в США.
Напомним
Президент Владимир Зеленский после общения с западными партнерами заявил, что Украине нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы российский диктатор владимир путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны.