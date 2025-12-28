$41.930.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом перенесена на 13:00 по местному времени, что на два часа раньше. Причины изменения времени не сообщаются, но такие корректировки не являются чрезвычайными.

Сегодняшняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом состоится раньше, чем было запланировано, сообщает УНН со ссылкой на график главы США.

Двусторонний разговор перенесен на 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) — на два часа раньше, чем предполагалось изначально.

О причине изменения времени не сообщается. Однако такие корректировки не являются чем-то чрезвычайным.

Добавим, что Президент Зеленский уже прибыл в США.

Напомним

Президент Владимир Зеленский после общения с западными партнерами заявил, что Украине нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы российский диктатор владимир путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны.

Евгений Царенко

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев