Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару
Киев • УНН
Движение "Талибан" заявило о готовности к диалогу с Исламабадом после бомбардировок военных объектов в Кабуле и Кандагаре. Пакистан нанес авиаудары в ответ на нападения афганских сил, обвиняя талибов в укрывательстве боевиков.
Афганское руководство движения "Талибан" заявило о готовности начать переговоры с Исламабадом после серии сокрушительных бомбардировок, поразивших военные объекты в крупнейших городах страны. Эскалация конфликта привела к гибели десятков военнослужащих и стала самым серьезным столкновением между бывшими союзниками, заставив пакистанскую сторону официально назвать ситуацию "открытой войной". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Пакистанские военно-воздушные силы впервые нанесли прямые удары по объектам в Кабуле и Кандагаре, используя ракеты класса "воздух-земля" для уничтожения военных офисов и постов талибов.
Пакистан и Афганистан резко обострили конфликт – что происходит между двумя странами сейчас27.02.26, 18:10 • 2888 просмотров
Очевидцы сообщают о густых шлейфах дыма над столицей и длительной детонации на складах боеприпасов после попаданий. Таксист из Кабула по имени Тамим рассказал, что удары вызвали панику среди гражданского населения, поскольку взрывы продолжались длительное время после отлета самолетов.
Обвинения в использовании дронов и ответ на атаки
Пакистан обосновал авианалеты ответом на нападения афганских сил, которые произошли накануне, и обвинениями в адрес талибов в укрывательстве боевиков.
В свою очередь, представители "Талибана" заявили, что применяли беспилотники для атак на пакистанские военные цели, однако Исламабад отрицает какие-либо потери, утверждая, что все дроны были успешно сбиты силами ПВО. Резкий разрыв связей между исламскими соседями ставит под угрозу региональную стабильность и заставляет обе стороны искать пути к деэскалации через дипломатические каналы.
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27.02.26, 07:00 • 19959 просмотров