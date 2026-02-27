Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару

$43.210.03
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 13304 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 20397 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 30398 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 32709 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 37373 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 51669 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45515 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39162 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33360 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзивы
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 марта
27 февраля, 12:25
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция
27 февраля, 14:16
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA
27 февраля, 14:39
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA
27 февраля, 14:39
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция
27 февраля, 14:16
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп
26 февраля, 18:10
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото
26 февраля, 09:00
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Движение "Талибан" заявило о готовности к диалогу с Исламабадом после бомбардировок военных объектов в Кабуле и Кандагаре. Пакистан нанес авиаудары в ответ на нападения афганских сил, обвиняя талибов в укрывательстве боевиков.

Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару

Афганское руководство движения "Талибан" заявило о готовности начать переговоры с Исламабадом после серии сокрушительных бомбардировок, поразивших военные объекты в крупнейших городах страны. Эскалация конфликта привела к гибели десятков военнослужащих и стала самым серьезным столкновением между бывшими союзниками, заставив пакистанскую сторону официально назвать ситуацию "открытой войной". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пакистанские военно-воздушные силы впервые нанесли прямые удары по объектам в Кабуле и Кандагаре, используя ракеты класса "воздух-земля" для уничтожения военных офисов и постов талибов.

Пакистан и Афганистан резко обострили конфликт – что происходит между двумя странами сейчас
27.02.26, 18:10

Очевидцы сообщают о густых шлейфах дыма над столицей и длительной детонации на складах боеприпасов после попаданий. Таксист из Кабула по имени Тамим рассказал, что удары вызвали панику среди гражданского населения, поскольку взрывы продолжались длительное время после отлета самолетов.

Обвинения в использовании дронов и ответ на атаки

Пакистан обосновал авианалеты ответом на нападения афганских сил, которые произошли накануне, и обвинениями в адрес талибов в укрывательстве боевиков.

В свою очередь, представители "Талибана" заявили, что применяли беспилотники для атак на пакистанские военные цели, однако Исламабад отрицает какие-либо потери, утверждая, что все дроны были успешно сбиты силами ПВО. Резкий разрыв связей между исламскими соседями ставит под угрозу региональную стабильность и заставляет обе стороны искать пути к деэскалации через дипломатические каналы.

Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном
27.02.26, 07:00

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Столкновения
Талибан
Reuters
Кандагар
Кабул
Афганистан
Пакистан