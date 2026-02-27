Пакистан и Афганистан резко обострили конфликт – что происходит между двумя странами сейчас

Стороны сообщают о значительных потерях, однако цифры разнятся, а вблизи перехода Торкхам фиксировали стрельбу и обстрелы.

Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и ряду других городов Афганистана на фоне резкого обострения боевых действий вдоль общей границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад исчерпал терпение к талибским властям и назвал ситуацию открытой войной.

По данным пакистанских чиновников, повод для ударов якобы дала атака афганских сил на пакистанские военные позиции у границы. Первый авиаудар, по информации корреспондента Al Jazeera, произошел около 01:50 по местному времени, после чего афганская сторона открыла огонь из средств ПВО.

Удары, по сообщению министра информации Пакистана Аттауллы Тарара, были нанесены по оборонным целям талибов в Кабуле, провинции Пактія и Кандагаре. Представитель талибской администрации Забихулла Муджахид подтвердил, что эти территории попали под обстрел.

Тем временем Associated Press со ссылкой на двух высокопоставленных пакистанских силовиков писало об уничтожении двух бригадных баз в Афганистане.

А пакистанский государственный вещатель Pakistan TV заявил об уничтожении ряда позиций талибов за несколько часов, в частности об ударах по штабу бригады и складу боеприпасов в Кандагаре, а также по постам в нескольких приграничных секторах.

Параллельно Мининформ Пакистана сообщил, что огонь ведут и по талибским силам в районах пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (в частности Читрал, Хайбер, Моманд, Куррам и Баджаур).

Позже также поступали сообщения о стрельбе и артобстрелах у ключевого пункта пропуска Торкхам.

По данным AFP, афганские военные двигались в направлении границы, в то же время сам переход оставался открытым для массового возвращения афганцев из Пакистана, несмотря на то, что сухопутная граница в значительной степени закрыта с октября из-за боевых действий.

Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины

Данные о потерях сторон расходятся. Представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди заявил в X о 133 погибших талибах и более 200 раненых, а также об уничтожении и захвате десятков постов и поражении бронетехники.

В то же время Al Jazeera отмечает, что не может независимо проверить эти цифры. Талибские власти утверждают, что погибли восемь их бойцов, еще 11 ранены.

Афганская сторона также заявила, что ее военные атаковали пакистанские базы и посты в ответ на предыдущие пакистанские удары, сообщив о якобы 55 убитых пакистанских солдатах и захвате ряда объектов, однако Пакистан это отрицает.

Отдельно пакистанское издание Dawn сообщало о гибели двух пакистанских военных в текущих столкновениях.

Отметим, что эскалация происходит на фоне затяжного напряжения между странами после возвращения Талибана к власти в Афганистане в 2021 году и регулярных пограничных инцидентов вдоль линии Дюрана. Среди ключевых причин Пакистан называет деятельность группировки "Пакистанский Талибан" (TTP), которая, по версии Исламабада, находит убежище на афганской территории.

Реакция международных игроков уже прозвучала: Индия осудила пакистанские удары, ООН призвала стороны соблюдать международное право, Иран выступил за диалог, а Россия заявила о необходимости немедленно остановить трансграничные атаки и выразила готовность к посредничеству.

