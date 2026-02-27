Пакистан та Афганістан різко загострили конфлікт - що відбувається між двома країнами зараз

Сторони повідомляють про значні втрати, однак цифри різняться, а поблизу переходу Торкхам фіксували стрілянину та обстріли.

Пакистан завдав авіаударів по Кабулу та низці інших міст Афганістану на тлі різкого загострення бойових дій уздовж спільного кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що Ісламабад вичерпав терпіння до талібської влади і назвав ситуацію відкритою війною.

За даними пакистанських посадовців, привід для ударів нібито дала атака афганських сил на пакистанські військові позиції біля кордону. Перший авіаудар, за інформацією кореспондента Al Jazeera, стався близько 01:50 за місцевим часом, після чого афганська сторона відкрила вогонь із засобів ППО.

Ударів, за повідомленням міністра інформації Пакистану Аттаулли Тарара, було завдано по оборонних цілях талібів у Кабулі, провінції Пактія та Кандагарі. Речник талібської адміністрації Забіхулла Муджахід підтвердив, що ці території потрапили під обстріл.

Тим часом Associated Press із посиланням на двох високопоставлених пакистанських силовиків писало про знищення двох бригадних баз в Афганістані.

А пакистанський державний мовник Pakistan TV заявив про знищення низки позицій талібів за кілька годин, зокрема про удари по штабу бригади та складу боєприпасів у Кандагарі, а також по постах у кількох прикордонних секторах.

Паралельно Мінінформ Пакистану повідомив, що вогонь ведуть і по талібських силах у районах пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва (зокрема Читрал, Хайбер, Моманд, Куррам і Баджаур).

Пізніше також надходили повідомлення про стрілянину й артобстріли біля ключового пункту пропуску Торкхам.

За даними AFP, афганські військові рухалися у напрямку кордону, водночас сам перехід залишався відкритим для масового повернення афганців із Пакистану, попри те, що суходільний кордон значною мірою закритий із жовтня через бойові дії.

Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України

Дані про втрати сторін розходяться. Речник прем’єр-міністра Пакистану Мошарраф Заїді заявив у X про 133 загиблих талібів і понад 200 поранених, а також про знищення й захоплення десятків постів та ураження бронетехніки.

Водночас Al Jazeera зазначає, що не може незалежно перевірити ці цифри. Талібська влада стверджує, що загинули восьмеро їхніх бійців, ще 11 поранені.

Афганська сторона також заявила, що її військові атакували пакистанські бази та пости у відповідь на попередні пакистанські удари, повідомивши про нібито 55 убитих пакистанських солдатів і захоплення низки об’єктів, однак Пакистан це заперечує.

Окремо пакистанське видання Dawn повідомляло про загибель двох пакистанських військових у поточних зіткненнях.

Зауважимо, що ескалація відбувається на тлі затяжної напруги між країнами після повернення Талібану до влади в Афганістані у 2021 році та регулярних прикордонних інцидентів уздовж лінії Дюрана. Серед ключових причин Пакистан називає діяльність угруповання "Пакистанський Талібан" (TTP), яке, за версією Ісламабада, знаходить прихисток на афганській території.

Реакція міжнародних гравців вже прозвучала: Індія засудила пакистанські удари, ООН закликала сторони дотримуватися міжнародного права, Іран виступив за діалог, а Росія заявила про необхідність негайно зупинити транскордонні атаки й висловила готовність до посередництва.

