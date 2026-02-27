$43.240.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Пакистан завдав авіаударів по Кабулу та низці провінцій Афганістану у відповідь на прикордонний конфлікт

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Військово-повітряні сили Пакистану здійснили серію авіаударів по Кабулу та провінціях Кандагар і Пактія. Атака стала відповіддю на нічну атаку афганських військових на прикордонні райони Пакистану.

Пакистан завдав авіаударів по Кабулу та низці провінцій Афганістану у відповідь на прикордонний конфлікт

Військово–повітряні сили Пакистану рано вранці у п'ятницю здійснили серію авіаударів по столиці Афганістану та провінціях Кандагар і Пактія. Ця атака стала черговим етапом стрімкої ескалації конфлікту між країнами. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У Кабулі було зафіксовано щонайменше три потужні вибухи, проте офіційна інформація про руйнування або кількість жертв серед цивільного населення наразі відсутня.

Речник уряду Афганістану Забіхулла Муджахід підтвердив, що під удар потрапили також об'єкти на півдні та південному сході країни.

Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів22.02.26, 07:11 • 11849 переглядiв

Пакистанська сторона характеризує свої дії як вимушену відповідь на агресію сусідньої держави, водночас афганська влада заявляє про право на самооборону після попередніх обстрілів прикордонних територій.

Дипломатичний глухий кут та реакція міжнародної спільноти

Нинішньому загостренню передувала нічна атака афганських військових на прикордонні райони Пакистану, в ході якої Кабул заявив про захоплення понад десяти пакистанських армійських постів – Ісламабад ці заяви спростовує.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш через свого представника закликав сторони негайно припинити бойові дії та повернутися до дипломатичного врегулювання розбіжностей. Попри заклики до захисту мирних жителів, обидві сторони продовжують нарощувати військову присутність уздовж кордону, що посилює ризики початку повномасштабного збройного конфлікту в регіоні.

Збройне протистояння на кордоні Пакистану та Афганістану загострилося - сторони заявляють про значні втрати27.02.26, 00:33 • 2416 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ассошіейтед Прес
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Ісламабад
Кандагар
Кабул
Афганістан
Пакистан