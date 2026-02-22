$43.270.00
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 19859 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 18823 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 34976 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 31820 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 35126 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 34060 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27892 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24507 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28204 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Пакистанські військові здійснили авіаудари по східних провінціях Афганістану, цілячись у табори бойовиків. Це стало відповіддю на нещодавні теракти в Пакистані, які призвели до численних жертв.

Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів

Збройні сили Пакистану здійснили серію транскордонних авіаударів по об'єктах у східних провінціях Афганістану, цілячись у табори бойовиків, яких Ісламабад звинувачує у дестабілізації ситуації в країні. Операція стала прямою відповіддю на нещодавні напади смертників у Пакистані, зокрема на вибух у мечеті в Ісламабаді та атаку на військовий конвой у окрузі Банну, що призвели до численних жертв. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними міністерства оборони Афганістану, удари пакистанської авіації припали на провінції Нангархар і Пактіка, де під вогонь потрапили житлові будинки та релігійна школа. Представник Талібану Забіхулла Муджахід повідомив про "десятки вбитих і поранених", серед яких є жінки та діти, назвавши дії Пакистану злочином і порушенням міжнародного права. Місцеві джерела підтвердили, що в районі Бехсуд під завалами зруйнованого будинку опинилися десятки членів однієї родини, що спричинило масове обурення місцевого населення.

Ми завдали точкових ударів по семи таборах і сховищах терористичних угруповань "Техрік-е-Талібан Пакистан" та "ІДІЛ-Хорасан". Ця акція була необхідною для захисту життя наших громадян та забезпечення регіональної безпеки

– заявив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.

Ісламабад стверджує, що має "незаперечні докази" керівництва терористами з території Афганістану, і звинувачує уряд Талібану в ігноруванні зобов'язань за Дохійською угодою.

Пакистанське військове командування попередило, що відтепер не буде дотримуватися жодної стриманості і продовжуватиме операції проти бойовиків незалежно від їхнього місцезнаходження. Талібан, у свою чергу, заперечує наявність баз терористів на своїй землі і обіцяє дати рішучу відповідь на агресію, що ставить під загрозу крихке перемир’я між двома сусідніми державами.

ІДІЛ посилила атаки на нову владу Сирії на тлі оголошення армією антитерористичної операції22.02.26, 05:39 • 1990 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Сутички
Талібан
Ісламабад
Афганістан
Пакистан