Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів

Збройні сили Пакистану здійснили серію транскордонних авіаударів по об'єктах у східних провінціях Афганістану, цілячись у табори бойовиків, яких Ісламабад звинувачує у дестабілізації ситуації в країні. Операція стала прямою відповіддю на нещодавні напади смертників у Пакистані, зокрема на вибух у мечеті в Ісламабаді та атаку на військовий конвой у окрузі Банну, що призвели до численних жертв. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними міністерства оборони Афганістану, удари пакистанської авіації припали на провінції Нангархар і Пактіка, де під вогонь потрапили житлові будинки та релігійна школа. Представник Талібану Забіхулла Муджахід повідомив про "десятки вбитих і поранених", серед яких є жінки та діти, назвавши дії Пакистану злочином і порушенням міжнародного права. Місцеві джерела підтвердили, що в районі Бехсуд під завалами зруйнованого будинку опинилися десятки членів однієї родини, що спричинило масове обурення місцевого населення.

Ми завдали точкових ударів по семи таборах і сховищах терористичних угруповань "Техрік-е-Талібан Пакистан" та "ІДІЛ-Хорасан". Ця акція була необхідною для захисту життя наших громадян та забезпечення регіональної безпеки – заявив міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.

Ісламабад стверджує, що має "незаперечні докази" керівництва терористами з території Афганістану, і звинувачує уряд Талібану в ігноруванні зобов'язань за Дохійською угодою.

Пакистанське військове командування попередило, що відтепер не буде дотримуватися жодної стриманості і продовжуватиме операції проти бойовиків незалежно від їхнього місцезнаходження. Талібан, у свою чергу, заперечує наявність баз терористів на своїй землі і обіцяє дати рішучу відповідь на агресію, що ставить під загрозу крихке перемир’я між двома сусідніми державами.

