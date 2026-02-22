$43.270.00
Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана в ответ на серию смертоносных терактов

Киев • УНН

 • 1858 просмотра

Пакистанские военные нанесли авиаудары по восточным провинциям Афганистана, целясь в лагеря боевиков. Это стало ответом на недавние теракты в Пакистане, которые привели к многочисленным жертвам.

Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана в ответ на серию смертоносных терактов

Вооруженные силы Пакистана нанесли серию трансграничных авиаударов по объектам в восточных провинциях Афганистана, целясь в лагеря боевиков, которых Исламабад обвиняет в дестабилизации ситуации в стране. Операция стала прямым ответом на недавние нападения смертников в Пакистане, в частности на взрыв в мечети в Исламабаде и атаку на военный конвой в округе Банну, что привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным министерства обороны Афганистана, удары пакистанской авиации пришлись на провинции Нангархар и Пактика, где под огонь попали жилые дома и религиозная школа. Представитель Талибана Забихулла Муджахид сообщил о "десятках убитых и раненых", среди которых есть женщины и дети, назвав действия Пакистана преступлением и нарушением международного права. Местные источники подтвердили, что в районе Бехсуд под завалами разрушенного дома оказались десятки членов одной семьи, что вызвало массовое возмущение местного населения.

Мы нанесли точечные удары по семи лагерям и убежищам террористических группировок "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "ИГИЛ-Хорасан". Эта акция была необходимой для защиты жизни наших граждан и обеспечения региональной безопасности

– заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Исламабад утверждает, что имеет "неопровержимые доказательства" руководства террористами с территории Афганистана, и обвиняет правительство Талибана в игнорировании обязательств по Дохийскому соглашению.

Пакистанское военное командование предупредило, что отныне не будет соблюдать никакой сдержанности и продолжит операции против боевиков независимо от их местонахождения. Талибан, в свою очередь, отрицает наличие баз террористов на своей земле и обещает дать решительный ответ на агрессию, что ставит под угрозу хрупкое перемирие между двумя соседними государствами.

Степан Гафтко

