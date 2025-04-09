Афганистан

Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.
Всемирная продовольственная программа ООН заявила об угрозе массовой гибели людей из-за сокращения гуманитарной помощи США в 14 странах. Сокращения могут привести к трагическим последствиям.
Генпрокуратура рф просит верховный суд приостановить запрет движения "Талибан". Вопрос рассмотрят 17 апреля, а инициаторами выступили мид и минюст рф.
Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.
Правительство Чехии поднимает вопрос в ЕС о поддержке вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Министр иностранных дел Чехии подчеркивает, что закрытие вещателей было бы потерей для демократии.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
Администрация Трампа опубликовала список из 50 достижений президента за первые 50 дней его второго срока. Среди них борьба с нелегальной миграцией, возвращение производства в США и "мирные переговоры" между Украиной и россией.
Администрация Трампа планирует ввести новые ограничения на въезд в США, которые могут затронуть граждан Афганистана и Пакистана. Запрет может усложнить въезд тысячам афганцев, которые получили специальные визы за сотрудничество с США.
Террорист-смертник подорвал автомобиль возле казарм в городе Банну, после чего боевики произвели штурм +. В результате теракта погибли 9 гражданских лиц, включая троих детей, шестеро нападавших были ликвидированы.
Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность относительно политического курса ряда стран и эскалации насилия в мире. Особое внимание уделено войнам в Украине и в других странах мира, правам женщин в Афганистане и Иране.
Глава МИД рф лавров 25 февраля посетит Тегеран по приглашению иранского коллеги Аракчи. Стороны обсудят торговлю, энергетику и международные вопросы после подписания нового стратегического договора.
Президент Украины предостерег от необдуманного прекращения войны, сравнив возможные последствия с ситуацией в Афганистане 2021 года.
Президент Украины заявил, что США пытаются угодить путину своими заявлениями для достижения быстрого успеха. Зеленский предостерег от повторения ошибок Афганистана и выступил против территориальных уступок.
Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.
Премьер Венгрии заявил, что война в Украине может стать «Афганистаном» для ЕС. По его словам, сложность заключается в том, как убедить РФ прекратить войну.
В результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене пострадали 28 человек, некоторые в тяжелом состоянии. За рулем находился 24-летний беженец из Афганистана, которого задержали на месте происшествия.
Сборная Украины победила Колумбию со счетом 12:6 в первом матче по баскетболу на креслах колесных на Играх непокоренных-2025 в Ванкувере. Следующий матч украинцы проведут с командой Афганистана.
В городе Герат талибы запретили мужчинам-сотрудникам ООН бриться, угрожая тюремным заключением. Это происходит на фоне роста ограничений для гуманитарных миссий в Афганистане, где количество нарушений выросло на 56%.
Президент США подписал указ о санкциях против МУС из-за расследования в отношении американцев и их союзников. Ограничения включают финансовые санкции и визовые ограничения для причастных к расследованиям лиц и их семей.
МИД Украины не согласилось с заявлением президента Польши о возможной угрозе от украинских военных после войны. Ведомство отметило, что ветераны являются фактором безопасности для всей Европы.
Премьер Венгрии заявил, что без переговоров Украина станет "Афганистаном ЕС". Он также подчеркнул, что украинская победа невозможна без отправки западных войск в Украину.
Кит Келлог заявил о необходимости краткосрочного решения войны рф против Украины в течение месяцев, а не лет.
Ученые перевели "Часы Судного дня" на 89 секунд до полуночи, что является ближайшим показателем к катастрофе за 78 лет существования проекта. Причиной стала напряженность международной обстановки.
Администрация Трампа аннулировала разрешения на въезд в США для 10 000 беженцев, включая 1600 афганцев. Среди пострадавших - помощники американских военных и родственники действующих военнослужащих США.
Парламент Ирака принял изменения в закон о личном статусе, расширяющие полномочия исламских судов в семейных делах. Правозащитники предупреждают, что это может легализовать детские браки и нарушить права женщин.
Талибан издал приказ частным учебным заведениям Герата прекратить обучение девушек старшего возраста. Это продолжает серию ограничений прав женщин в Афганистане, включая запрет на медицинское образование.
Европейские союзники Украины провели частные переговоры с командой Трампа по поддержке Украины. Чиновники выразили осторожный оптимизм, что новая администрация США не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с россией.
Джо Байден заявил, что решение о выводе американских войск из Афганистана было правильным. Президент США подчеркнул, что угрозы от Аль-Каиды больше не будет, а первоначальная цель войны достигнута.
54-летний работник BND Томас Б. обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде после двух дней отсутствия. На теле найдены следы крови, хотя официальная причина смерти до сих пор не установлена.
Украина улучшила позиции в Henley Passport Index 2025, поднявшись на 30-е место со 148 безвизовыми направлениями. Сингапур возглавил рейтинг с доступом в 195 стран, опередив Японию и европейские государства.