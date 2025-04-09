Афганистан

Байден о выводе войск из Афганистана: я первый, кто не передает войну преемнику

Джо Байден заявил, что решение о выводе американских войск из Афганистана было правильным. Президент США подчеркнул, что угрозы от Аль-Каиды больше не будет, а первоначальная цель войны достигнута.