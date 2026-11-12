В Афганистане талибы запретили врачам-мужчинам лечить женщин

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В Афганистане неофициальные ограничения, введённые «Талибаном», ставят женщин в отчаянные и абсурдные ситуации, когда они пытаются получить медицинскую помощь: врачам-мужчинам запретили их лечить, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание рассказывает историю 37-летней Фариды. Однажды ночью женщина проснулась от нестерпимой зубной боли. В течение следующих нескольких дней боль усиливалась. «Мои зубы были разрушены годами. Коренные зубы с обеих сторон были сильно повреждены. Я не могла спать по ночам и едва могла есть».

Ранее в этом году Фарида с семьёй вернулась из Ирана в Герат — город на западе Афганистана. Как и многим другим мигрантам, вынужденным вернуться на родину, им было крайне трудно найти работу и источник дохода. В таких тяжёлых условиях визит к врачу стал роскошью, однако боль заставила Фариду в начале июля обратиться в стоматологическую клинику в районе Бакрабад (Герат).

Фарида уже знала, что её зубы разрушены. Осмотревший её стоматолог сообщил, что несколько зубов придётся удалить, а на их место установить имплантаты или протезы. В клинике для Фариды составили план лечения, предусматривавший несколько посещений и полную предоплату стоимости всех услуг.

Однако во время третьего визита, когда должны были устанавливать имплантаты, ей сказали: «Мы не можем сейчас вас лечить. Идите домой, мы сами вам позвоним, поскольку возникла определённая проблема».

Фарида вернулась домой, но не могла нормально есть и пить. Через два дня она позвонила в клинику. Там ответили, что завершить лечение больше невозможно. «Поступило распоряжение от Министерства по распространению добродетели и предотвращению порока: стоматологам-мужчинам больше не разрешено лечить пациенток. Если ситуация изменится, мы вам позвоним». Прошло три месяца, а лечение Фариды так и осталось незавершённым.

Хотя официально о запрете лечения женщин стоматологами-мужчинами не объявляли, похоже, что это ограничение распространилось по всей стране — об этом свидетельствуют сообщения в СМИ, а также интервью, которые The Guardian и Zan Times взяли у женщин и врачей. Стоматологи сообщают, что этот запрет принудительно внедряют силы безопасности «Талибана»: они проводят рейды и предупреждают врачей-мужчин, что в случае обнаружения пациенток в их клиниках им грозит тюремное заключение. В большинстве провинций врачи-мужчины получили от «Талибана» распоряжения и указания, запрещающие им осматривать пациенток. По словам врачей, им запрещено проводить осмотры или оказывать неотложную помощь женщинам, за исключением определённых условий — например, в присутствии мужчины-опекуна (махрама) или если определённые процедуры выполняют медсёстры.

«Нам запрещено непосредственно осматривать пациенток, поскольку мы не являемся их махрамами. И не имеет значения, насколько проста процедура или насколько критическим является состояние пациентки», — рассказывает Самим, хирург, проработавший 15 лет в государственной больнице на севере Афганистана.

Постоянно ужесточающиеся запреты достигают новых пределов абсурда: так, в провинции Балх на севере Афганистана чиновники запретили называть пациенток их настоящими именами. Сообщается, что в мае власти приказали всем больницам, частным кабинетам и клиникам использовать слово «Биби» вместо имён женщин. Они подчеркнули, что это указание следует соблюдать даже в медицинских рецептах.

Рахима из провинции Кунар рассказывает, что одной из её родственниц, пожилой женщине, пришлось преодолеть сотни миль до города Кандагар, чтобы вылечить зубы, поскольку там её сын руководил стоматологической клиникой. Муж этой женщины заявил, что все врачи в Кунаре знают его, поэтому визит к стоматологу-мужчине был бы для неё позором.

Ограничения, которые «Талибан» вводит в отношении получения женщинами медицинской помощи, совпали по времени с запретом для самих женщин становиться врачами. С декабря 2024 года женщины лишились права учиться в медицинских учебных заведениях, а врачи в больницах подтвердили, что «Талибан» запретил им нанимать на работу женщин.

От «Талибана» также требуется, чтобы женщины-врачи, продолжающие практиковать, находились в сопровождении махрама. Одна пациентка рассказала, что ей пришлось ждать приёма у врача-мужчины в учреждении, где не было персонала женского пола, хотя она пришла вместе со своим отцом. Ей объяснили, что врач ждёт прихода другой пациентки с её махрамом: в случае возникновения проблем эта женщина смогла бы помочь, поскольку самому врачу запрещено прикасаться к пациентке.