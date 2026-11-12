В Афганистане талибы запретили врачам-мужчинам лечить женщин

$45.320.1850.480.60
ukenru
Эксклюзив
18:13 • 13055 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
17:53 • 13065 просмотра
13 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
17:42 • 13262 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"
17:20 • 12993 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo
16:35 • 12918 просмотра
Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
16:23 • 12062 просмотра
"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
15:07 • 14390 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 15068 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 20602 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 41774 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12 ноября, 12:18 • 31351 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф12 ноября, 13:01 • 35220 просмотра
Мэру Днепра Филатову грозит обвинение в государственной измене — СМИ14:11 • 11701 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 18588 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 12156 просмотра
публикации
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
Эксклюзив
18:13 • 13036 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"17:42 • 13252 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 12239 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 18681 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 41774 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина18:16 • 3268 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo17:20 • 12987 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ16:51 • 7064 просмотра
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс16:18 • 9754 просмотра
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 9956 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Ка-50
Ми-8

В Афганистане талибы запретили врачам-мужчинам лечить женщин

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Неофициальный запрет "Талибана" оставляет афганских женщин без медицинской помощи. Врачам грозит заключение за лечение пациенток без махрама.

В Афганистане талибы запретили врачам-мужчинам лечить женщин
Photograph: Siddiqullah Alizai/AP

В Афганистане неофициальные ограничения, введённые «Талибаном», ставят женщин в отчаянные и абсурдные ситуации, когда они пытаются получить медицинскую помощь: врачам-мужчинам запретили их лечить, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание рассказывает историю 37-летней Фариды. Однажды ночью женщина проснулась от нестерпимой зубной боли. В течение следующих нескольких дней боль усиливалась. «Мои зубы были разрушены годами. Коренные зубы с обеих сторон были сильно повреждены. Я не могла спать по ночам и едва могла есть».

Ранее в этом году Фарида с семьёй вернулась из Ирана в Герат — город на западе Афганистана. Как и многим другим мигрантам, вынужденным вернуться на родину, им было крайне трудно найти работу и источник дохода. В таких тяжёлых условиях визит к врачу стал роскошью, однако боль заставила Фариду в начале июля обратиться в стоматологическую клинику в районе Бакрабад (Герат).

Фарида уже знала, что её зубы разрушены. Осмотревший её стоматолог сообщил, что несколько зубов придётся удалить, а на их место установить имплантаты или протезы. В клинике для Фариды составили план лечения, предусматривавший несколько посещений и полную предоплату стоимости всех услуг.

Однако во время третьего визита, когда должны были устанавливать имплантаты, ей сказали: «Мы не можем сейчас вас лечить. Идите домой, мы сами вам позвоним, поскольку возникла определённая проблема».

Фарида вернулась домой, но не могла нормально есть и пить. Через два дня она позвонила в клинику. Там ответили, что завершить лечение больше невозможно. «Поступило распоряжение от Министерства по распространению добродетели и предотвращению порока: стоматологам-мужчинам больше не разрешено лечить пациенток. Если ситуация изменится, мы вам позвоним». Прошло три месяца, а лечение Фариды так и осталось незавершённым.

Хотя официально о запрете лечения женщин стоматологами-мужчинами не объявляли, похоже, что это ограничение распространилось по всей стране — об этом свидетельствуют сообщения в СМИ, а также интервью, которые The Guardian и Zan Times взяли у женщин и врачей. Стоматологи сообщают, что этот запрет принудительно внедряют силы безопасности «Талибана»: они проводят рейды и предупреждают врачей-мужчин, что в случае обнаружения пациенток в их клиниках им грозит тюремное заключение. В большинстве провинций врачи-мужчины получили от «Талибана» распоряжения и указания, запрещающие им осматривать пациенток. По словам врачей, им запрещено проводить осмотры или оказывать неотложную помощь женщинам, за исключением определённых условий — например, в присутствии мужчины-опекуна (махрама) или если определённые процедуры выполняют медсёстры.

«Нам запрещено непосредственно осматривать пациенток, поскольку мы не являемся их махрамами. И не имеет значения, насколько проста процедура или насколько критическим является состояние пациентки», — рассказывает Самим, хирург, проработавший 15 лет в государственной больнице на севере Афганистана.

Постоянно ужесточающиеся запреты достигают новых пределов абсурда: так, в провинции Балх на севере Афганистана чиновники запретили называть пациенток их настоящими именами. Сообщается, что в мае власти приказали всем больницам, частным кабинетам и клиникам использовать слово «Биби» вместо имён женщин. Они подчеркнули, что это указание следует соблюдать даже в медицинских рецептах.

Рахима из провинции Кунар рассказывает, что одной из её родственниц, пожилой женщине, пришлось преодолеть сотни миль до города Кандагар, чтобы вылечить зубы, поскольку там её сын руководил стоматологической клиникой. Муж этой женщины заявил, что все врачи в Кунаре знают его, поэтому визит к стоматологу-мужчине был бы для неё позором.

Ограничения, которые «Талибан» вводит в отношении получения женщинами медицинской помощи, совпали по времени с запретом для самих женщин становиться врачами. С декабря 2024 года женщины лишились права учиться в медицинских учебных заведениях, а врачи в больницах подтвердили, что «Талибан» запретил им нанимать на работу женщин.

От «Талибана» также требуется, чтобы женщины-врачи, продолжающие практиковать, находились в сопровождении махрама. Одна пациентка рассказала, что ей пришлось ждать приёма у врача-мужчины в учреждении, где не было персонала женского пола, хотя она пришла вместе со своим отцом. Ей объяснили, что врач ждёт прихода другой пациентки с её махрамом: в случае возникновения проблем эта женщина смогла бы помочь, поскольку самому врачу запрещено прикасаться к пациентке.

Антонина Туманова

Новости Мира
Талибан
Кандагар
Герат
Афганистан
Иран