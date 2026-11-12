В Афганістані таліби заборонили лікарям-чоловікам лікувати жінок

Photograph: Siddiqullah Alizai/AP

В Афганістані, неофіційні обмеження, запроваджені "Талібаном", ставлять жінок у відчайдушні й абсурдні ситуації, коли вони намагаються отримати медичну допомогу - лікарям-чоловікам заборонили їх лікувати, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Видання розповідає історію 37-річної Фаріди. Жінка однієї ночі прокинулася від нестерпного зубного болю. Протягом наступних кількох днів біль посилювався. "Мої зуби були зруйновані роками. Корінні зуби з обох боків були сильно пошкоджені. Я не могла спати вночі й ледве могла їсти".

Раніше цього року Фаріда з родиною повернулася з Ірану до Герата — міста на заході Афганістану. Як і багатьом іншим мігрантам, змушеним повернутися на батьківщину, їм було вкрай важко знайти роботу та джерело доходу. У таких скрутних умовах візит до лікаря став розкішшю, проте біль змусив Фаріду на початку липня звернутися до стоматологічної клініки в районі Бакрабад (Герат).

Фаріда вже знала, що її зуби зруйновані. Стоматолог, який її оглянув, повідомив, що кілька зубів доведеться видалити, а на їхнє місце встановити імплантати або протези. У клініці для Фаріди склали план лікування, який передбачав кілька візитів і повну передоплату вартості всіх послуг.

Однак під час третього візиту, коли мали встановлювати імплантати, їй сказали: "Ми не можемо вас зараз лікувати. Йдіть додому, ми самі вам зателефонуємо, оскільки виникла певна проблема".

Фаріда повернулася додому, але не могла нормально їсти чи пити. Через два дні вона зателефонувала до клініки. Там відповіли, що завершити лікування більше неможливо. "Надійшло розпорядження від Міністерства з поширення доброчесності та запобігання пороку: стоматологам-чоловікам більше не дозволено лікувати пацієнток. Якщо ситуація зміниться, ми вам зателефонуємо". Минуло три місяці, а лікування Фаріди так і залишилося незавершеним.

Хоча офіційно про заборону лікування жінок стоматологами-чоловіками не оголошували, схоже, що це обмеження поширилося по всій країні — про це свідчать повідомлення у ЗМІ, а також інтерв’ю, які The Guardian і Zan Times взяли у жінок і лікарів. Стоматологи повідомляють, що цю заборону примусово впроваджують сили безпеки "Талібану": вони проводять рейди та попереджають лікарів-чоловіків, що в разі виявлення пацієнток у їхніх клініках їм загрожує ув’язнення. У більшості провінцій лікарі-чоловіки отримали від "Талібану" розпорядження та вказівки, які забороняють їм оглядати пацієнток. За словами лікарів, їм заборонено проводити огляди або надавати невідкладну допомогу жінкам, за винятком певних умов — наприклад, у присутності чоловіка-опікуна (махрама) або якщо певні процедури виконують медсестри.

"Нам заборонено безпосередньо оглядати пацієнток, оскільки ми не є їхніми махрамами. І не має значення, наскільки проста процедура або наскільки критичним є стан пацієнтки", — розповідає Самім, хірург, який 15 років пропрацював у державній лікарні на півночі Афганістану.

Заборони, що постійно посилюються, сягають нових меж абсурду: так, у провінції Балх на півночі Афганістану посадовці заборонили називати пацієнток їхніми справжніми іменами. Повідомляється, що в травні влада наказала всім лікарням, приватним кабінетам і клінікам використовувати слово "Бібі" замість імен жінок. Вони наголосили, що цієї вказівки слід дотримуватися навіть у медичних рецептах.

Рахіма з провінції Кунар розповідає, що одній із її родичок, літній жінці, довелося долати сотні миль до міста Кандагар, щоб полікувати зуби, оскільки там її син керував стоматологічною клінікою. Чоловік цієї жінки заявив, що всі лікарі в Кунарі знають його, тому візит до стоматолога-чоловіка був би для неї ганьбою.

Обмеження, які "Талібан" накладає на отримання жінками медичної допомоги, збігаються в часі із забороною для самих жінок ставати лікарями. З грудня 2024 року жінки втратили право навчатися в медичних навчальних закладах, а лікарі в лікарнях підтвердили, що "Талібан" заборонив їм наймати на роботу жінок.

Від "Талібану" також вимагається, щоб жінки-лікарі, які продовжують практикувати, перебували в супроводі махрама. Одна пацієнтка розповіла, що їй довелося чекати на прийом до лікаря-чоловіка в закладі, де не було персоналу жіночої статі, хоча вона прийшла разом зі своїм батьком. Їй пояснили, що лікар чекає на прихід іншої пацієнтки з її махрамом: у разі виникнення проблем ця жінка змогла б допомогти, оскільки самому лікарю торкатися пацієнтки заборонено.