Тактика рф - це вбивства людей і терор холодом: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська тактика залишається незмінною – вбивства мирних людей та терор холодом. Він повідомив про відновлювальні роботи на Чернігівщині та Сумщині після ударів по енергетиці.