$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 382 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8178 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14697 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14719 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29771 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22972 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19021 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27199 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68728 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27280 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.3м/с
80%
739мм
Популярнi новини
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48387 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 44895 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 47859 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 35178 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24398 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2250 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 29781 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 24212 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24584 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68735 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Блогери
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Лондон
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 4662 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 10298 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 23155 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48533 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32456 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-34
Starlink
Золото
Теги
Продукти

Опалення

Новини по темi
Україні потрібно близько €2 млрд для додаткового імпорту газу - Прем'єр

Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.

Економіка • 11:47 • 1890 перегляди
Міністр економіки Німеччини прибула до Києва: у фокусі - допомога в енергетиці та оборонна співпраця

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва, щоб обговорити відновлення енергетичної інфраструктури України та розширення німецько-української оборонної співпраці. Вона пообіцяла дослідити, як Німеччина може надати більш конкретну підтримку в цій галузі.

Економіка • 24 жовтня, 06:11 • 4704 перегляди
В Україні розширюють мережу автономних медзакладів: продовжується встановлення сонячних електростанцій в лікарнях

В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.

Здоров'я • 23 жовтня, 22:12 • 3456 перегляди
Опалювальний сезон: уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів, що дозволить підвищити надійність постачання газу та тепла.

Економіка • 23 жовтня, 17:23 • 2604 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня

Ціни на електроенергію для українців залишаться незмінними цієї зими. Уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня 2026 року.

Економіка • 22 жовтня, 16:19 • 24969 перегляди
Угорщина хоче купувати ядерне паливо у США - Сіярто

Угорщина планує купувати ядерне паливо у США, але не припинятиме імпорт з росії. Це дозволить диверсифікувати закупівлі та забезпечити безпечне обслуговування атомних потужностей.

Новини Світу • 22 жовтня, 14:54 • 2691 перегляди
Норвегія виділяє близько 150 млн доларів Україні: на що підуть кошти

Додаткові 1,5 млрд норвезьких крон (близько 150 млн доларів) будуть спрямовані на електроенергію та опалення. Кошти надходять через Інвестиційну рамку ЄС для України.

Економіка • 22 жовтня, 11:30 • 3301 перегляди
Тепло й майже без опадів: яка погода буде в Україні 23 жовтня

У четвер, 23 жовтня, в Україні очікується потепління до +11+16°C, на півночі сходу до +7+9°C. Невеликі дощі можливі лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.

Погода та довкілля • 22 жовтня, 11:18 • 1827 перегляди
На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням - ОВА

Після російських ударів у Чернігові вся критична інфраструктура, включаючи "Водоканал", перейшла на живлення з генераторів. У Новгороді-Сіверському ворог завдав ударів по центру, пошкодивши лікарню, стадіон, навчальний заклад та житлові будинки.

Суспільство • 22 жовтня, 11:17 • 3143 перегляди
Частина будинків у Києві залишилася без гарячої води через нічні обстріли: які райони постраждали

У Києві через нічні обстріли частина будинків тимчасово залишилася без гарячої води. Проблеми з постачанням спостерігаються у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.

Київ • 22 жовтня, 10:34 • 2664 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo

У другому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,4%, а орендна плата – на 3,2% порівняно з аналогічним кварталом 2024 року. Лондон та Париж залишаються лідерами за найвищими цінами на оренду житла.

Економіка • 22 жовтня, 09:28 • 30953 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка

Опалювальний сезон вже стартував у багатьох регіонах України, Рівненська область першою "включила опалення". Деякі прифронтові регіони ще готуються до подачі тепла.

Суспільство • 22 жовтня, 07:30 • 37334 перегляди
Зеленський та Санчес обговорили енергетичну допомогу Україні та домовились про зустріч

Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом, обговоривши кроки щодо зміцнення оборони України та енергетичну допомогу. Сторони скоординували дипломатичну роботу та домовилися про зустріч для подальшої підтримки України.

Політика • 21 жовтня, 17:15 • 2834 перегляди
Швеція виділяє Україні додаткові 33,5 млн євро допомоги перед зимоюVideo

Швеція надає Україні додаткові 33,5 мільйона євро для посилення підтримки у зимовий період. Кошти будуть направлені до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України Світового банку.

Економіка • 21 жовтня, 13:30 • 2675 перегляди
Опалювальний сезон у дитсадках, школах та лікарнях: у Мінрозвитку кажуть, до 40% подали тепло

Опалювальний сезон розпочався для об'єктів соціальної сфери, де понад 40% дитсадків, шкіл та лікарень вже отримують тепло. Місцева влада індивідуально приймає рішення про початок опалювального сезону в громадах.

Суспільство • 21 жовтня, 12:37 • 2363 перегляди
Тактика рф - це вбивства людей і терор холодом: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська тактика залишається незмінною – вбивства мирних людей та терор холодом. Він повідомив про відновлювальні роботи на Чернігівщині та Сумщині після ударів по енергетиці.

Війна в Україні • 21 жовтня, 11:19 • 3283 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що опалення увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, що має призвести до зниження споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що різке зниження температури призвело до збільшення споживання електроенергії на понад 20% від початку місяця.

Суспільство • 21 жовтня, 07:53 • 17930 перегляди