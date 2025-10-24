Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.
Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва, щоб обговорити відновлення енергетичної інфраструктури України та розширення німецько-української оборонної співпраці. Вона пообіцяла дослідити, як Німеччина може надати більш конкретну підтримку в цій галузі.
В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів, що дозволить підвищити надійність постачання газу та тепла.
Ціни на електроенергію для українців залишаться незмінними цієї зими. Уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня 2026 року.
Угорщина планує купувати ядерне паливо у США, але не припинятиме імпорт з росії. Це дозволить диверсифікувати закупівлі та забезпечити безпечне обслуговування атомних потужностей.
Додаткові 1,5 млрд норвезьких крон (близько 150 млн доларів) будуть спрямовані на електроенергію та опалення. Кошти надходять через Інвестиційну рамку ЄС для України.
У четвер, 23 жовтня, в Україні очікується потепління до +11+16°C, на півночі сходу до +7+9°C. Невеликі дощі можливі лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.
Після російських ударів у Чернігові вся критична інфраструктура, включаючи "Водоканал", перейшла на живлення з генераторів. У Новгороді-Сіверському ворог завдав ударів по центру, пошкодивши лікарню, стадіон, навчальний заклад та житлові будинки.
У Києві через нічні обстріли частина будинків тимчасово залишилася без гарячої води. Проблеми з постачанням спостерігаються у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.
У другому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,4%, а орендна плата – на 3,2% порівняно з аналогічним кварталом 2024 року. Лондон та Париж залишаються лідерами за найвищими цінами на оренду житла.
Опалювальний сезон вже стартував у багатьох регіонах України, Рівненська область першою "включила опалення". Деякі прифронтові регіони ще готуються до подачі тепла.
Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом, обговоривши кроки щодо зміцнення оборони України та енергетичну допомогу. Сторони скоординували дипломатичну роботу та домовилися про зустріч для подальшої підтримки України.
Швеція надає Україні додаткові 33,5 мільйона євро для посилення підтримки у зимовий період. Кошти будуть направлені до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України Світового банку.
Опалювальний сезон розпочався для об'єктів соціальної сфери, де понад 40% дитсадків, шкіл та лікарень вже отримують тепло. Місцева влада індивідуально приймає рішення про початок опалювального сезону в громадах.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська тактика залишається незмінною – вбивства мирних людей та терор холодом. Він повідомив про відновлювальні роботи на Чернігівщині та Сумщині після ударів по енергетиці.
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що опалення увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, що має призвести до зниження споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що різке зниження температури призвело до збільшення споживання електроенергії на понад 20% від початку місяця.