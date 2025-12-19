Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки

росія атакувала об'єкт енергетики в Одесі вночі, один з найбільших житлових масивів міста залишився без світла, води та тепла, є постраждалий, повідомили у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

