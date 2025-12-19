Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки

$42.340.15
49.630.04
ukenru
02:37 • 6754 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 12890 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 13190 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 13385 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 18190 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 26087 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 32954 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23434 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21306 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 29775 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
98%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині18 грудня, 20:58 • 6662 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з допомогою Україні 18 грудня, 22:55 • 8202 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС00:57 • 8766 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України01:55 • 3858 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД03:53 • 3840 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 32956 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 24171 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 41326 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 38984 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 65181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Державний кордон України
Естонія
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 38984 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 30908 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 29976 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 36661 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 41864 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
TikTok
Опалення

Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки

Київ • УНН

 • 44 перегляди

В Одесі пошкоджено енергетичний об'єкт та житловий будинок, одна людина постраждала. Жителі одного з найбільших житлових масивів залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання.

Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки

росія атакувала об'єкт енергетики в Одесі вночі, один з найбільших житлових масивів міста залишився без світла, води та тепла, є постраждалий, повідомили у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

В Одесі внаслідок чергового масованого удару ворога пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено скління у 5-поверховому житловому будинку. На жаль, одна людина постраждала

- повідомив Кіпер.

росія атакувала Одесу: постраждала одна людина, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури19.12.25, 01:19 • 2352 перегляди

За даними ДСНС, внаслідок удару рф по енергетичній інфраструктурі області виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували попри тривалі повітряні тривоги. "Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та вибито шибки у п’ятиповерхівці", - вказали у ДСНС.

В результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання

- зазначив голова ОВА.

З його слів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі служби працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, води і тепла. У місті функціонують Пункти незламності. 

"Ворог цілеспрямовано б’є по життєво-важливих об’єктах, намагаючись дестабілізувати життя мирного міста", - написав Кіпер.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса