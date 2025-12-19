Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки
Київ • УНН
В Одесі пошкоджено енергетичний об'єкт та житловий будинок, одна людина постраждала. Жителі одного з найбільших житлових масивів залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання.
росія атакувала об'єкт енергетики в Одесі вночі, один з найбільших житлових масивів міста залишився без світла, води та тепла, є постраждалий, повідомили у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
В Одесі внаслідок чергового масованого удару ворога пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено скління у 5-поверховому житловому будинку. На жаль, одна людина постраждала
За даними ДСНС, внаслідок удару рф по енергетичній інфраструктурі області виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували попри тривалі повітряні тривоги. "Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та вибито шибки у п’ятиповерхівці", - вказали у ДСНС.
В результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання
З його слів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі служби працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, води і тепла. У місті функціонують Пункти незламності.
"Ворог цілеспрямовано б’є по життєво-важливих об’єктах, намагаючись дестабілізувати життя мирного міста", - написав Кіпер.