росія атакувала Одесу: постраждала одна людина, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Одесу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки, частина району залишилась без комунальних послуг. Одна людина постраждала та доставлена до медичного закладу.
Увечері 18 грудня росія атакувала Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки, частина району залишилась без комунальних послуг, постраждала людина. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак, передає УНН.
Внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів
За його словами, частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.
На цей момент маємо інформацію про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога
На місці працюють усі необхідні комунальні служби.
"Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям", - додав начальник Одеської міської військової адміністрації.
Нагадаємо
Російська армія атакує мости в Одеській області, прагнучи відрізати західну частину регіону від транспортних комунікацій. Експерт Сергій Бескрестнов повідомив про удари по мостах у Затоці та Маяках.
