22:55 • 450 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з домопогою Україні
22:09 • 1230 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
17:59 • 10999 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 19404 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 25888 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 21280 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 19906 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 25976 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 35341 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 13192 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
росія атакувала Одесу: постраждала одна людина, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Внаслідок атаки рф на Одесу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки, частина району залишилась без комунальних послуг. Одна людина постраждала та доставлена до медичного закладу.

росія атакувала Одесу: постраждала одна людина, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Увечері 18 грудня росія атакувала Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки, частина району залишилась без комунальних послуг, постраждала людина. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак, передає УНН.

Внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів

- написав Лисак у своєму Telegram.

За його словами, частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

На цей момент маємо інформацію про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога

- йдеться у дописі.

На місці працюють усі необхідні комунальні служби.

"Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям", - додав начальник Одеської міської військової адміністрації.

Нагадаємо

Російська армія атакує мости в Одеській області, прагнучи відрізати західну частину регіону від транспортних комунікацій. Експерт Сергій Бескрестнов повідомив про удари по мостах у Затоці та Маяках.

Віта Зеленецька

