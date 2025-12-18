Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - “Флеш”

Армія рф намагається відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області, атакуючи мости. Про це у своєму Telegram написав експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН.

14 грудня противник атакував міст у Затоці майже 40 шахедами, з яких близько двох десятків влучили в ціль. Сьогодні противник почав атакувати міст у Маяках. Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї