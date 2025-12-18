$42.340.15
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - “Флеш”

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Російська армія атакує мости в Одеській області, прагнучи відрізати західну частину регіону від транспортних комунікацій. Експерт Сергій Бескрестнов повідомив про удари по мостах у Затоці та Маяках.

Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - “Флеш”

Армія рф намагається відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області, атакуючи мости. Про це у своєму Telegram написав експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН

14 грудня противник атакував міст у Затоці майже 40 шахедами, з яких близько двох десятків влучили в ціль. Сьогодні противник почав атакувати міст у Маяках. Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї 

- написав “Флеш”. 

Він зазначив, що Україна буде намагатися зводити поромні переправи, але вони вразливі для "шахедів". 

Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою18.12.25, 19:01 • 1554 перегляди

До речі, я думаю, що в цьому точному ударі по мосту без онлайн-керування Шахедом справа не обійшлася 

- додав Бескрестов. 

Нагадаємо 

росія почала атакувати Україну дронами типу "шахед", які мають ракету класу "повітря-повітря", а також "шахедами" із режимом керування, який дозволяє оператору вести дрон у напівавтоматичному онлайн-режимі на дистанціях до 150 км. 

Траса Одеса-Рені перекрита в обох напрямках після атак рф18.12.25, 18:13 • 1794 перегляди

Павло Башинський

