Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - “Флеш”
Російська армія атакує мости в Одеській області, прагнучи відрізати західну частину регіону від транспортних комунікацій. Експерт Сергій Бескрестнов повідомив про удари по мостах у Затоці та Маяках.
Армія рф намагається відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області, атакуючи мости. Про це у своєму Telegram написав експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш", передає УНН.
14 грудня противник атакував міст у Затоці майже 40 шахедами, з яких близько двох десятків влучили в ціль. Сьогодні противник почав атакувати міст у Маяках. Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї
Він зазначив, що Україна буде намагатися зводити поромні переправи, але вони вразливі для "шахедів".
До речі, я думаю, що в цьому точному ударі по мосту без онлайн-керування Шахедом справа не обійшлася
Нагадаємо
росія почала атакувати Україну дронами типу "шахед", які мають ракету класу "повітря-повітря", а також "шахедами" із режимом керування, який дозволяє оператору вести дрон у напівавтоматичному онлайн-режимі на дистанціях до 150 км.
