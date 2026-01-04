Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 4 січня призначив Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної прикордонної служби України. Це відбулося після звільнення Сергія Дейнека з посади голови ДПСУ.
Тимчасово виконуватиме обов'язки голови Державної прикордонної служби України перший заступник голови ДПСУ Валерій Вавринюк. Відповідний указ №10/2026 підписав Президент України Володимир Зеленський 4 січня, пише УНН.
Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України
Перед тим указом Президент звільнив з посади голови ДПСУ Сергія Дейнека.
"Звільнити Дейнека Сергія Васильовича з посади голови Державної прикордонної служби України", - ідеться в указі №9/2026 від 4 січня.
Нагадаємо
4 січня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із головою МВС Ігорем Клименком визначилися з кандидатурами на нового очільника Держприкордонслужби, і призначення "відбудеться незабаром".