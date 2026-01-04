$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 774 перегляди
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 4 січня призначив Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної прикордонної служби України. Це відбулося після звільнення Сергія Дейнека з посади голови ДПСУ.

Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка

Тимчасово виконуватиме обов'язки голови Державної прикордонної служби України перший заступник голови ДПСУ Валерій Вавринюк. Відповідний указ №10/2026 підписав Президент України Володимир Зеленський 4 січня, пише УНН.

Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України

- ідеться в указі.

Перед тим указом Президент звільнив з посади голови ДПСУ Сергія Дейнека.

"Звільнити Дейнека Сергія Васильовича з посади голови Державної прикордонної служби України", - ідеться в указі №9/2026 від 4 січня.

Нагадаємо

4 січня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із головою МВС Ігорем Клименком визначилися з кандидатурами на нового очільника Держприкордонслужби, і призначення "відбудеться незабаром".

Юлія Шрамко

Політика
Державна прикордонна служба України
Володимир Зеленський