15:52 • 778 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 800 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
11:20 • 26668 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 19237 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 35540 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 47222 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 54199 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54007 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 49803 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 63895 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 4 января назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. Это произошло после увольнения Сергея Дейнеко с должности главы ГПСУ.

Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка

Временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины будет первый заместитель главы ГПСУ Валерий Вавринюк. Соответствующий указ №10/2026 подписал Президент Украины Владимир Зеленский 4 января, пишет УНН.

Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины

- говорится в указе.

Перед тем указом Президент уволил с должности главы ГПСУ Сергея Дейнеко.

"Уволить Дейнеко Сергея Васильевича с должности главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №9/2026 от 4 января.

Напомним

4 января Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с главой МВД Игорем Клименко определились с кандидатурами на нового руководителя Госпогранслужбы, и назначение "состоится в скором времени".

Юлия Шрамко

Политика
Государственная пограничная служба Украины
