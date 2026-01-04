Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 4 января назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. Это произошло после увольнения Сергея Дейнеко с должности главы ГПСУ.
Временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины будет первый заместитель главы ГПСУ Валерий Вавринюк. Соответствующий указ №10/2026 подписал Президент Украины Владимир Зеленский 4 января, пишет УНН.
Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины
Перед тем указом Президент уволил с должности главы ГПСУ Сергея Дейнеко.
"Уволить Дейнеко Сергея Васильевича с должности главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №9/2026 от 4 января.
Напомним
4 января Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с главой МВД Игорем Клименко определились с кандидатурами на нового руководителя Госпогранслужбы, и назначение "состоится в скором времени".