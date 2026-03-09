$43.730.0850.540.36
12:46
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
публикации
Эксклюзивы
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров

Киев • УНН

 • 4258 просмотра

9 марта 1959 года представили первую куклу Барби в купальнике. Самый дорогой экземпляр с бриллиантами продали на аукционе за рекордные 302 500 долларов.

День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров

9 марта 1959 года на Американской международной ярмарке игрушек вышла первая Барби. С тех пор Барби стала чрезвычайно известной, сменила более 130 профессий и навсегда остается в сердцах настоящих ценителей кукол, пишет УНН.

История Барби 

Рут Хэндлер стремилась создать игрушку для девочек, она была азартной женщиной, увлекалась игрой в покер, поэтому поставила все на успешную рекламную кампанию. Идея создания куклы к ней пришла во время поездки в Швейцарию, полное имя Барби - Барбара Миллисент Робертс. Интересно, что дочь Рут Хэндлер также зовут Барбара, отсюда существует теория, что куклу Рут назвала именно в честь дочери. 

Первая Барби

Именно 9 марта 1959 года на Американском фестивале в Нью-Йорке вышла первая Барби. Она была одета в закрытый купальник в черно-белую полоску и черные босоножки. Белокурые подкрученные волосы собраны в модную прическу тех времен, пухлые красные губы. В руке она держала солнцезащитные очки 

Ограниченный тираж, высокая детализация и роскошные наряды - то, что отличает коллекционных Барби от обычных. За ними охотятся отчаянные коллекционеры, которые готовы тратить десятки тысяч долларов за куклу. 

Топ самых дорогих кукол Барби в истории: 

На пятом месте коллекционная кукла из серии "Barbie in Midnight Red and Pink". Ее продали за 17 091 доллар. 

Четвертое место занимает самая первая кукла Барби, та самая в полосатом купальнике. Игрушку чрезвычайно трудно найти, а стоит она очень дорого. Она была продана за 27 450 долларов. 

Следующая рекордсменка была создана в честь 40-летия кукол Барби. "Mattel" совместно с "De Beers" придумали одежду для этой гламурной красавицы. Вместе с прозрачной юбкой в полную длину, золотистым топом, бикини и соответствующим мандариновым поясом, который украсили 160 бриллиантами. Стоимость Anniversary Barbie составляла $85 000.

На втором месте Барби, которую выпустили для популяризации 13 фильма франшизы "Барби и бриллиантовый замок". Барби имеет украшения из белого золота и 318 бриллиантов общим весом 20,66 карата. Стартовая цена Барби $94 800.

Первое место занимает Барби, которая существует только в единственном экземпляре, созданная дизайнером Стефано Кантури. 

Ее продали за 302 500 долларов в 2010 году на аукционе. Интересный факт, что все средства с продажи пошли в фонд исследовательской лаборатории рака груди.

Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25.09.25, 09:17 • 49410 просмотров

Александра Месенко

Новости Мира
