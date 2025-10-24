Одиночество и изоляция увеличивают риск смерти от рака на 11% - исследование

Новое исследование канадских специалистов выявило, что одиночество или социальная изоляция повышают риск смерти от рака на 11%, а общий риск смерти — на 34%. Это связано со стрессовой реакцией, которая вредит иммунной системе и вызывает воспаление.