24 октября, 17:15 • 16641 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29295 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23550 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28128 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24647 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41023 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76151 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление
Теги
Другое

Карцинома

Канцлер Австрии Кристиан Штокер перенесет операцию на спине – временно будет работать из дома – СМИ

Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет плановую операцию на спине из-за продолжительных болей. После операции 65-летний политик будет исполнять обязанности дистанционно.

Политика • 22 октября, 14:11 • 2841 просмотра
Повышает риск рака: в ЕС могут запретить этанол в антисептиках из-за канцерогенной опасности

ЕС рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, что может привести к запрету его использования в дезинфицирующих средствах для рук. Внутренняя рекомендация ECHA от 10 октября определяет этанол как токсичное вещество, увеличивающее канцерогенные риски и осложнения беременности.

Здоровье • 21 октября, 07:07 • 8341 просмотра
Байден завершил курс лучевой терапии для лечения рака

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивного рака простаты, который длился несколько недель. У 82-летнего Байдена рак был диагностирован в мае с индексом Глисона 9 и метастазами в кости.

Здоровье • 21 октября, 05:25 • 3847 просмотра
Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства

Британские ученые выяснили, что с возрастом мужчины передают детям больше вредных генетических мутаций. После 30 лет риск мутаций в сперматозоидах возрастает, достигая 1 из 20 в возрасте 43-70 лет.

Здоровье • 20 октября, 14:41 • 15681 просмотра
Россия лишила своих граждан инновационного лечения

Количество многоцентровых клинических испытаний в РФ сократилось в 20 раз с 2021 года, отрезая россиян от инновационных препаратов. Это касается лекарств против ВИЧ, онкологии и других заболеваний, поскольку Москва не признает результаты международных исследований без локального участия.

Здоровье • 20 октября, 04:07 • 5372 просмотра
Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября

20 октября отмечаются Всемирный день борьбы с болью, Международный день статистики, Международный день повара и кулинара, Международный день авиадиспетчера. Также христиане чтят память Великомученика Артемия.

Общество • 20 октября, 02:57 • 11150 просмотра
Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты – NYPPhoto

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала пятинедельного курса лучевой и гормональной терапии от рака простаты четвертой стадии. 82-летнего политика сфотографировали во время вечерней мессы в церкви, которую он посещает десятилетиями.

Политика • 19 октября, 17:44 • 7024 просмотра
Всемирный день менопаузы и борьбы с торговлей людьми в ЕС: что еще отмечают сегодня

18 октября отмечается Европейский День борьбы с торговлей людьми и Всемирный день менопаузы. Также сегодня отмечают Международный день археологии, Всемирный день гитары и Международный день галстука.

Общество • 18 октября, 03:21 • 7380 просмотра
Стив Джобс станет лицом новой долларовой монеты США в 2026 годуPhoto

В рамках программы American Innovation Монетный двор США в 2026 году выпустит долларовую монету с изображением Стива Джобса. Монета будет представлять Калифорнию и иметь цитату Джобса «Создай что-то великое».

Экономика • 16 октября, 14:37 • 2913 просмотра
Одиночество и изоляция увеличивают риск смерти от рака на 11% - исследование

Новое исследование канадских специалистов выявило, что одиночество или социальная изоляция повышают риск смерти от рака на 11%, а общий риск смерти — на 34%. Это связано со стрессовой реакцией, которая вредит иммунной системе и вызывает воспаление.

Здоровье • 15 октября, 11:02 • 3126 просмотра