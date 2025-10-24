Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет плановую операцию на спине из-за продолжительных болей. После операции 65-летний политик будет исполнять обязанности дистанционно.
ЕС рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, что может привести к запрету его использования в дезинфицирующих средствах для рук. Внутренняя рекомендация ECHA от 10 октября определяет этанол как токсичное вещество, увеличивающее канцерогенные риски и осложнения беременности.
Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивного рака простаты, который длился несколько недель. У 82-летнего Байдена рак был диагностирован в мае с индексом Глисона 9 и метастазами в кости.
Британские ученые выяснили, что с возрастом мужчины передают детям больше вредных генетических мутаций. После 30 лет риск мутаций в сперматозоидах возрастает, достигая 1 из 20 в возрасте 43-70 лет.
Количество многоцентровых клинических испытаний в РФ сократилось в 20 раз с 2021 года, отрезая россиян от инновационных препаратов. Это касается лекарств против ВИЧ, онкологии и других заболеваний, поскольку Москва не признает результаты международных исследований без локального участия.
20 октября отмечаются Всемирный день борьбы с болью, Международный день статистики, Международный день повара и кулинара, Международный день авиадиспетчера. Также христиане чтят память Великомученика Артемия.
Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала пятинедельного курса лучевой и гормональной терапии от рака простаты четвертой стадии. 82-летнего политика сфотографировали во время вечерней мессы в церкви, которую он посещает десятилетиями.
18 октября отмечается Европейский День борьбы с торговлей людьми и Всемирный день менопаузы. Также сегодня отмечают Международный день археологии, Всемирный день гитары и Международный день галстука.
В рамках программы American Innovation Монетный двор США в 2026 году выпустит долларовую монету с изображением Стива Джобса. Монета будет представлять Калифорнию и иметь цитату Джобса «Создай что-то великое».
Новое исследование канадских специалистов выявило, что одиночество или социальная изоляция повышают риск смерти от рака на 11%, а общий риск смерти — на 34%. Это связано со стрессовой реакцией, которая вредит иммунной системе и вызывает воспаление.