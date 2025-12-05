$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 9080 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 11746 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 18387 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 31662 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 41751 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 36902 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 61833 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34305 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57109 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24606 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
В Германии врач по ошибке направила 34 пациентки на химиотерапию

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Германии врач по ошибке направила 34 пациентки на химиотерапию и терапию антителами, хотя в этом не было необходимости. Ошибку обнаружили после того, как у двух пациенток лечение не дало ожидаемого эффекта.

В Германии врач по ошибке направила 34 пациентки на химиотерапию

В Германии врач по ошибке направила 34 пациентки с раком молочной железы на терапию антителами и химиотерапию, хотя в этом не было необходимости. Ошибка была обнаружена после того, как у двух пациенток лечение не дало ожидаемого эффекта. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Сеть клиник Gesundheit Nord (Geno) сообщила, что 34 пациентки с раком молочной железы ошибочно получили направление на терапию антителами, а в некоторых случаях и на химиотерапию, хотя в этом не было необходимости. В Geno подчеркнули, что прогноз пациентов, вероятно, не ухудшился из-за неправильного лечения, но признали, что и терапия антителами, и химиотерапия "иногда связаны с серьезными побочными эффектами и потенциальными долгосрочными последствиями".

По данным Geno, причиной стала неправильная интерпретация образцов тканей "опытным врачом", работавшей в патологоанатомическом отделении клиники Бремена. Это коснулось и пациентов других больниц, для которых клиника выдавала заключения.

Минздрав предупреждает: снотворные без рецепта могут вредить сну и здоровью02.12.25, 18:08 • 3060 просмотров

Серию ошибок обнаружил гинеколог, заметив, что у двух его пациенток опухоли не реагировали на лечение так, как ожидалось. Он распорядился пересмотреть заключения. По данным региональной новостной программы "buten un binnen", было проверено более 500 результатов, в 34 случаях они оказались ошибочными.

Все пострадавшие пациентки были уведомлены, руководство больницы принесло им извинения. Врача, допустившую ошибки, отстранили от работы. Прокуратура Бремена расследует вероятное причинение вреда здоровью по неосторожности.

Отмечается, что та же врач работала и в патологоанатомическом отделении Университетской клиники Геттингена, где занималась не диагностикой рака молочной железы, а другими задачами. Тем не менее там также проверили все последние заключения этого специалиста и нарушений не обнаружили. Но и в этой клинике врача временно отстранили от работы до завершения расследования.

Подростковый возраст длится до 30 лет: новое исследование определило пять фаз развития мозга25.11.25, 17:05 • 3267 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира
