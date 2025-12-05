В Германии врач по ошибке направила 34 пациентки на химиотерапию

В Германии врач по ошибке направила 34 пациентки с раком молочной железы на терапию антителами и химиотерапию, хотя в этом не было необходимости. Ошибка была обнаружена после того, как у двух пациенток лечение не дало ожидаемого эффекта. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Сеть клиник Gesundheit Nord (Geno) сообщила, что 34 пациентки с раком молочной железы ошибочно получили направление на терапию антителами, а в некоторых случаях и на химиотерапию, хотя в этом не было необходимости. В Geno подчеркнули, что прогноз пациентов, вероятно, не ухудшился из-за неправильного лечения, но признали, что и терапия антителами, и химиотерапия "иногда связаны с серьезными побочными эффектами и потенциальными долгосрочными последствиями".

По данным Geno, причиной стала неправильная интерпретация образцов тканей "опытным врачом", работавшей в патологоанатомическом отделении клиники Бремена. Это коснулось и пациентов других больниц, для которых клиника выдавала заключения.

Серию ошибок обнаружил гинеколог, заметив, что у двух его пациенток опухоли не реагировали на лечение так, как ожидалось. Он распорядился пересмотреть заключения. По данным региональной новостной программы "buten un binnen", было проверено более 500 результатов, в 34 случаях они оказались ошибочными.

Все пострадавшие пациентки были уведомлены, руководство больницы принесло им извинения. Врача, допустившую ошибки, отстранили от работы. Прокуратура Бремена расследует вероятное причинение вреда здоровью по неосторожности.

Отмечается, что та же врач работала и в патологоанатомическом отделении Университетской клиники Геттингена, где занималась не диагностикой рака молочной железы, а другими задачами. Тем не менее там также проверили все последние заключения этого специалиста и нарушений не обнаружили. Но и в этой клинике врача временно отстранили от работы до завершения расследования.

