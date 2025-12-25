$42.150.05
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В новогоднюю ночь в Украине ожидается потепление с температурой выше нуля днем, однако после праздников погода снова резко изменится. Январь будет переменчивым с частыми волнами тепла и холода, а снега на праздники будет немного.

Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год

В новогоднюю ночь в Украине ожидается потепление с температурой выше нуля днем, однако после праздников погода снова резко изменится. Подробнее о том, какой будет погода во время праздничного периода и ждать ли снега, рассказала журналистке УНН профессор метеорологии Вазира Мартазинова.

По ее словам, период от рождественских до новогодних праздников будет переменчивым и покажет "все 12 месяцев года". Похолодания будут кратковременными и будут чередоваться с потеплениями, особенно в начале января.

От Рождества и Нового года, вот за этот период, пройдут все 12 месяцев, как в сказке. Надо ждать и похолодания, и потепления. К выходным, будет рождественское похолодание, ночью температура может снижаться до -10 градусов по Цельсию

- отметила профессор метеорологии.

Перед Новым годом, говорит эксперт, также будет холодно, но менее ощутимо. В то же время, уже в новогоднюю ночь ожидается изменение погодных процессов.

Перед Новым годом, тоже следует ожидать меньшего похолодания, но ночью все равно будет отрицательная температура -5, а днем, будет где-то -2..-3, это перед Новым годом. А на Новый год начинается весна, температура поднимется днем выше нуля, то есть положительная и ночью незначительные похолодания

- объяснила Вазира Мартазинова.

После праздников погода снова изменится. По словам эксперта, уже сразу после Нового года возможно резкое похолодание, которое продлится до 9-10 января. В целом январь будет неустойчивым, с частыми волнами тепла и холода.

После Нового года сразу ожидаем резкое похолодание: где-то до девятого или десятого числа. Январь будет очень переменчивым: волна тепла, волна холода, и так постоянно. Холодные процессы будут частыми, хотя и кратковременными

- сказала профессор метеорологии.

Что касается снега, то его на праздники будет немного, говорит метеоролог. Большая часть похолоданий будет иметь антициклональный характер, а значит, без обильных осадков. Однако, небольшой снег возможен до и после Рождества.

Будут осадки, очень незначительные, в пределах 3-6 мм, но они частые будут. Снег появится где-то до пятого-седьмого числа, а может и раньше. То есть, это уже будет снег - не мокрый. Он ляжет, потому что температура ночью будет низкой

- подытожила Вазира Мартазинова.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Новый год
Морозы в Украине
Снег в Украине
Украина