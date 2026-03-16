Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католики

В 2026 году католики и православные христиане будут праздновать один из величайших религиозных праздников - Пасху - в один месяц, но в разные дни.

Почему так происходит, как и почему ежегодно меняется самая главная для христиан дата и когда будут праздновать Воскресение Христово в 2026 году — рассказывает УНН.

Когда празднуют Пасху в 2026 году в Украине

Для римско-католической церкви Пасха приходится на воскресенье, 5 апреля. Для православных церквей, а также для Украинской греко-католической церкви в Украине, Пасха приходится на 12 апреля.

Почему Пасха у православных и католиков бывает в разные дни

Причина несовпадения в датах празднования Пасхи у христиан разных обрядов историческая и связана как с религиозными нюансами, так и с историческим летоисчислением.

В ветхозаветное время празднование Пасхи происходило всегда 15 числа месяца нисана по лунному календарю.

Разница в датах празднования Пасхи между Востоком и Западом появилась после того, как в XVI веке западная церковь перешла на григорианский календарь. С тех пор на Западе Пасху исчисляют по новому стилю, а в восточной традиции и дальше ориентируются на юлианский календарь, поэтому и отсчет ведется от разных дат весеннего равноденствия.

Из-за того что полнолуние, к которому привязано празднование Пасхи, ежегодно приходится на разные числа, разница между восточной и западной Пасхой тоже постоянно меняется. Чаще всего западная Пасха бывает на неделю раньше, довольно часто даты совпадают, а иногда разрыв составляет четыре или даже пять недель. При этом разницы в две или три недели между ними не бывает.

Почему не все католики празднуют Пасху в один день

В массовом сознании католики часто воспринимаются как одна общая традиция с единой датой празднования. Но в Украине есть римо-католики, которые в 2026 году будут праздновать Пасху 5 апреля. Однако есть также Украинская греко-католическая церковь, которая принадлежит к Католической церкви, но живет по восточной традиции в исчислении даты Пасхи. Именно поэтому верующие УГКЦ в Украине в 2026 году будут отмечать Пасху 12 апреля, вместе с православными.

Почему в 2025 году все праздновали Воскресение вместе, а в 2026 году - нет

Дополнительную путаницу создает то, что в 2025 году дата Пасхи в разных христианских традициях совпадала. Из-за этого у многих могло сложиться впечатление, что так будет и впредь. Но это не так.

Совпадение дат случается лишь в отдельные годы. Уже в 2026 году церкви снова будут праздновать Пасху в разные дни. То есть общая дата в 2025 году была исключением, а не новым постоянным правилом.

В следующий раз православные и католики будут праздновать Пасху вместе в 2028, 2031, 2034 и 2037 годах.

Разница в датах объясняется тем, что западная и восточная церковные традиции по-разному исчисляют Пасху: на Западе ориентируются на григорианский календарь, а на Востоке — на юлианский. Из-за этого даты Пасхи могут как совпадать, так и отличаться на несколько недель.

Но главный посыл праздника в обеих христианских традициях остается неизменным, и для верующих уже почти два столетия Пасха остается днем торжества надежды, жизни и победы над смертью.

