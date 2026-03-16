Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католики

Эксклюзив
11:08 • 6012 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 42410 просмотра
15 марта, 17:46 • 54696 просмотра
15 марта, 13:39 • 45571 просмотра
15 марта, 10:18 • 51952 просмотра
15 марта, 00:18 • 71716 просмотра
14 марта, 18:43 • 63379 просмотра
14 марта, 18:22 • 49428 просмотра
14 марта, 16:51 • 37725 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
42%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Прокудин Александр Сергеевич
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Запорожье
Днепропетровская область
Реклама
Актуальное
Фильм
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор

Киев • УНН

 • 5328 просмотра

В 2026 году римо-католики будут отмечать Пасху 5 апреля, а православные и греко-католики — 12 апреля. Разница обусловлена разными календарями.

В 2026 году католики и православные христиане будут праздновать один из величайших религиозных праздников - Пасху - в один месяц, но в разные дни. 

Почему так происходит, как и почему ежегодно меняется самая главная для христиан дата и когда будут праздновать Воскресение Христово в 2026 году — рассказывает УНН.  

Когда празднуют Пасху в 2026 году в Украине

Для римско-католической церкви Пасха приходится на воскресенье, 5 апреля. Для православных церквей, а также для Украинской греко-католической церкви в Украине, Пасха приходится на 12 апреля.

Почему Пасха у православных и католиков бывает в разные дни

Причина несовпадения в датах празднования Пасхи у христиан разных обрядов историческая и связана как с религиозными нюансами, так и с историческим летоисчислением.  

В ветхозаветное время празднование Пасхи происходило всегда 15 числа месяца нисана по лунному календарю. 

Разница в датах празднования Пасхи между Востоком и Западом появилась после того, как в XVI веке западная церковь перешла на григорианский календарь. С тех пор на Западе Пасху исчисляют по новому стилю, а в восточной традиции и дальше ориентируются на юлианский календарь, поэтому и отсчет ведется от разных дат весеннего равноденствия.

Из-за того что полнолуние, к которому привязано празднование Пасхи, ежегодно приходится на разные числа, разница между восточной и западной Пасхой тоже постоянно меняется. Чаще всего западная Пасха бывает на неделю раньше, довольно часто даты совпадают, а иногда разрыв составляет четыре или даже пять недель. При этом разницы в две или три недели между ними не бывает.

Почему не все католики празднуют Пасху в один день

В массовом сознании католики часто воспринимаются как одна общая традиция с единой датой празднования. Но в Украине есть римо-католики, которые в 2026 году будут праздновать Пасху 5 апреля. Однако есть также Украинская греко-католическая церковь, которая принадлежит к Католической церкви, но живет по восточной традиции в исчислении даты Пасхи. Именно поэтому верующие УГКЦ в Украине в 2026 году будут отмечать Пасху 12 апреля, вместе с православными.

Почему в 2025 году все праздновали Воскресение вместе, а в 2026 году - нет

Дополнительную путаницу создает то, что в 2025 году дата Пасхи в разных христианских традициях совпадала. Из-за этого у многих могло сложиться впечатление, что так будет и впредь. Но это не так.

Совпадение дат случается лишь в отдельные годы. Уже в 2026 году церкви снова будут праздновать Пасху в разные дни. То есть общая дата в 2025 году была исключением, а не новым постоянным правилом.

В следующий раз православные и католики будут праздновать Пасху вместе в 2028, 2031, 2034 и 2037 годах. 

Разница в датах объясняется тем, что западная и восточная церковные традиции по-разному исчисляют Пасху: на Западе ориентируются на григорианский календарь, а на Востоке — на юлианский. Из-за этого даты Пасхи могут как совпадать, так и отличаться на несколько недель. 

Но главный посыл праздника в обеих христианских традициях остается неизменным, и для верующих уже почти два столетия Пасха остается днем торжества надежды, жизни и победы над смертью. 

Александра Василенко

ОбществоКультурапубликации
Украина